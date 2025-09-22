Primarul unei comune din Botoșani, pus de DNA sub control judiciar pentru luare mită în formă continuată. Pentru ce ar fi cerut 550.000 de lei

Procurorii DNA Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, Claudiu Daniel Chelariu pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (patru acte materiale).

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

„În perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, în calitatea menționată, inculpatul Chelariu Claudiu Daniel ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri”, potrivit unui comunicat transmis luni, 22 septembrie, de DNA.

Obligațiile pe care Chelariu trebuie să respecte în timpul controlului judiciar

Banii ar fi fost primiți prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia primarului.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligații între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălășeni și să nu exercite desfășoare/exercite funcția în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălășeni”, arată DNA.

În vederea confiscării sumei reprezentând obiectul infracțiunii, în cauză s-a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului.

„Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, se mai arată în comunucat.