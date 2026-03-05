Dinamo și Rapid plătesc pentru oalele sparte de propriii suporteri. Cluburile, pedepsite cu amenzi de zeci de mii de lei

Cluburile FC Rapid și Dinamo au fost sancționate de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu 60.000, respectiv 25.000 de lei în urma incidentelor provocate de suporteri la meciului direct din etapa a 28-a a Superligii. Rapid s-a impus pe teren cu 2-1.

Conform soluțiilor publicate, miercuri, pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, ambele cluburi au primit câte două penalități, pentru introducerea, aprinderea și aruncarea de materiale pirotehnice, dar și pentru mesaje rasiste și jignitoare. Regulamentele în vigoare prevăd plata sancțiunii pentru abaterea cea mai gravă.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 60.000 lei. În temeiul art. 82.1 și 3 b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2, din RD, se sancționează clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei. În conformitate cu art. 45.1, din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată pe site-ul LPF.

Clubul Dinamo a primit o penalitate de 25.312,5 lei și o alta de 16.875 lei, urmând să fie executată cea mai mare.

Comisia de Disciplină a sancționat gruparea Petrolul Ploiești în urma neexecutării unei hotărâri a Comisiei Naționale de Soluționare a Litigiilor, care prevedea plata datoriilor către portarul Mihai Eșanu.

Se acordă termen de grație de cinci zile pentru executarea hotărârii și se aplică o penalitate sportivă de 3.000 lei. Clubul prahovean este nevoit să achite și cheltuielile de judecată, în valoare de 6.161,23 lei.