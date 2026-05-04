Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul

Președintele României se află la Summitul UE din Armenia. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Principele Albert al II-lea de Monaco

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni cu Albert al II-lea de Monaco în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, subliniind relațiile bilaterale bune dintre cele două state.

Principele Albert de Monaco și președintele Nicușor Dan FOTO: Facebook

„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur. Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nicușor Dan.

Șeful statului participă luni la la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene desfășurate în Armenia.

Liderul de la București a mai participat la reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, urmând să mai ia parte la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene împotriva drogurilor și să prezideze alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată temei „Reziliență democratică și amenințări hibride”.

Co-prezidarea mesei rotunde privind reziliența democratică

Dezbaterile vor acoperi guvernanța democratică, combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

„În cadrul acestui format, Președintele României va susține necesitatea unei abordări mai coordonate la nivel european, a unor instituții puternice și transparente și a unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării și interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”, precizează Administrația Prezidențială.

Sprijinul pentru Republica Moldova

La Erevan, Președintele României va lua parte și la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, mecanism multilateral informal de susținere a securității și rezilienței acesteia. Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, grupul urmărește consolidarea coerenței sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

Cea de-a opta reuniune a comunităţii politice europene se va reuni la Erevan, în Armenia, la 4 mai 2026, sub deviza "Clădim viitorul: unitate şi stabilitate în Europa". Lideri de pe întregul continent vor discuta despre cooperarea privind rezilienţa democratică, promovarea conectivităţii şi consolidarea securităţii economice şi energetice, conform unui comunicat al Consiliului Europei.

Summitul va fi coprezidat de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi de prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Paşinian.

La reuniunea Comunităţii politice europene au fost invitaţi să participe 48 de şefi de stat şi de guvern. De asemenea, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, va participa la summit în calitate de invitat.

