Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Radu Marinescu, la Interviurile Adevărul

Video Nicușor Dan, detalii despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Vom fi pregătiți foarte repede”. Mineralele rare și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a oferit marți, detalii despre o posibilă vizită la Washington, subliniind că o astfel de deplasare va fi corelată cu evoluția discuțiilor economice dintre România și Statele Unite.

Donald Trump și Nicușor Dan FOTO: Profimedia
„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, după convorbirea telefonică cu președintele Trump. Vizita va avea o puternică componentă economică și se va întâmpla atunci când chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuție între președinți. Este și o problemă de agendă, dar din partea noastră vom fi pregătiți foarte repede”, a explicat Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

Șeful statului a vorbit și despre proiectul de la Feldioara, unde România ar putea trata minerale rare, printr-un parteneriat cu o companie americană și Nuclearelectrica. 

Există o sucursală a Nuclearelectrica. Noi avem expertiza de a trata minerale rare. Când se va concretiza un astfel de acord între o companie americană și Nuclearelectrica, va fi foarte interesant pentru România”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că discuțiile sunt purtate de compania americană direct cu Nuclearelectrica și fabrica de la Feldioara.

Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă pe agenda vizitei

Președintele a mai menționat că reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă ar putea fi un alt subiect abordat în cadrul viitoarei vizite la Washington.

„Evident că în următorii ani energia va fi centrul preocupărilor economice. Deci colaborare pe partea energetică, fără discuție. După cum știți, un obiectiv important al României sunt reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, unde există niște companii americane, dar nu se reduce la asta - și alte chestiuni de interes, dar la momentul potrivit”, a explicat președintele Dan.

Întrebat despre prezența militară americană, Nicușor Dan a explicat că acest subiect este permanent în discuții.

În urmă cu câteva luni, trupe rotaționale au fost retrase, dar avem o prezență americană importantă”, a adăugat șeful statului.

