George Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea României la Consiliul pentru Pace doar în calitate de observator: „O hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație”

Preşedintele AUR, George Simion, spune că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator și îl numește pe președintele Nicușor Dan „un om mic”

„Eu salut prezenţa României la Consiliul Păcii. Mi se pare un gest normal. Consider căRomânia trebuie să fie membru în Consiliul pentru Pace. Viziunea mişcării suveraniste şi a Partidului AUR este aceea că nu vom putea să revenim la normal, nu putem să îndrăznim să avem o societate normală dacă nu ne aliem cu partenerul nostru strategic. Eu aşa văd, ca pe o normalitate. Nu fac istorie postfactuală, dar consider că rolul de observator pe care Nicuşor Dan şi-l asumă, contrafactuală, mă iertaţi, este din păcate o hotărâre a unui om mic şi a unei ţări fără aspiraţie", a declarat, marţi seară, într-o conferinţă de presă la Parlament George Simion, citat de Agerpres.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, participarea sa în această săptămână la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Şeful statului consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.