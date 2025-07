Președintele Nicușor Dan a efectuat vineri, 18 iulie, o vizită oficială la Berlin, unde a ținut o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Întrebat despre atacurile hibride ale Rusiei, Nicușor Dan a declarat că este vorba despre un întreg proces de manipulare și dezinformare care se desfășoară în țările europene.

„Sunt două componente - una este acțiunea cibernetică clasică de atac asupra unor structuri și pe chestiunea asta avem rapoarte speciale de la STS, iar a doua, care este și legată de procesul democratic, este influențarea prin fake news. Un întreg proces de manipulare și dezinformare care se desfășoară în țările europene, cu atât mai mult cu cât ele sunt apropiate de granița estică. După cum știți, avem în țară o lungă dezbatere și o să venim în termen rezonabil cu un raport. Am discutat și să cooperăm pentru a ne apăra unii pe ceilalți", a spus el.

Șeful statului de român a vorbit și despre colaborarea pe partea militară și despre aderarea Ucrainei.

„În ce privește procesul de reînarmare a Europei, e o decizie corectă pentru că am văzut pe de-o parte războiul de agresiune al Rusiei. Ne confruntăm azi, pe de altă parte, cu un război hibrid. Am văzut cu toții o încercare a SUA de a-și muta atenția sau de a-și echilibra atenția între EUropa și Asia și asta înseamnă că trebuie ca Europa să-și ia soarta în propriile mâini.

În ce privește Ucraina, toate aceste discuții despre buget sunt absolut legitime, dar UE este o poveste de succes economic care înseamnă prosperitate pentru oamenii din țările UE și e o poveste de succes în ce privește securitatea. Și atunci cu toate nuanțele pe care cancelarul Merz le-a făcut, când un stat dorește să acceadă în UE și când îndeplinește toate aceste criterii, răspunsul UE trebuie să fie da pentru respectivul Stat”, a mai declarat el.

De asemenea, el a precizat că în prezent există negocieri cu producători germani de armament.

„În acest moment există negocieri avansate între Rheinmetall și fabrica de la Mediaș. Sperăm ca aceste negocieri să se termine într-o perioadă relativ scurtă. În ce privește programul SAFE suntem în faza în care se depune proiecte comune, există un prim termen până la sfârșitul acestei luni”, a transmis Nicușor Dan.

„Am fost onorat să fiu aici în vizită oficială. România și Germania au o istorie lungă de parteneriat, mai mult decât istoria și numărul de ani ne leagă niște valori și pe baza acestor valori prin planul de acțiune pe care l-am semnat am trasat direcțiile pe care colaborarea noastră viitoare se va desfășura. Am discutat mult de zona economică așa cum a spus și domnul cancelar. Germania este principalul partener comercial al României și ne dorim ca această cooperare să se dezvolte în anii care urmează", a spus șeful statului român.

Acesta a transmis, de asemenea, că pe agenda discuțiilor cu Merz s-au aflat mai multe subiecte de interes pentru țara noastră, inclusiv războiul din Ucraina și parcursul european al Republicii Moldova.

„Am discutat de posibilitatea de a colabora în cadrul programului safe al UE. Am discutat de colaborarea cu Germania și de sprijinul dat de Germania în diverse contexte internaționale, inclusiv legate de OECD. Am discutat de războiul din Ucraina și de posibilitatea comună a noastră și a partenerilor noștri pe de-o parte de a ajuta Ucraina și pe de alta prin presiune economică să aducem Rusia la masa negocierilor de pace. Am discutat de posibilitățile de colaborare în ce privește reconstrucția Ucraina și am discutat de parcursul european al Republicii Moldova", a adăugat Nicușor Dan.

Cei doi lideri au vorbit, de asemenea, și despre amenințarea Rusiei.

„Am discutat, de asemenea, de războiul hibrid pe care Rusia-l duce în Europa și de posibilitatea de a colabora între noi și cu partenerii europeni pentru a contracara acest război hibrid. Am discutat de minoritatea germană din România și de minoritatea română din Germania și am mulțumit guvernului german pentru condițiile pe care minoritatea română le are aici.

Vorbind de interferența rusă, vreau să salut punctele de vedere prin care NATO și UE au discutat expres de influența Rusiei în România și în alegerile din România, cred că e un punct important pentru a înțelege ce s-a întâmplat la noi în ultimul an", a spus el.

Nu în ultimul rând, președintele român a transmis că l-a invitat pe cancelarul Merz să viziteze România.