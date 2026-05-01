Aurel-Cătălin Giulescu, numit președinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României

Aurel-Cătălin Giulescu a fost numit în funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, publicată în Monitorul Oficial.

Acesta îl înlocuiește în funcție pe Dragoş Cristian Vlad, numit în această calitate în 2022. Şi decizia de eliberare a acestuia de la șefia ADR a fost publicată în Monitorul Oficial.

Aurel-Cătălin Giulescu era consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, funcţie în care a fost numit în aprilie

Giulescu a condus Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, a cărei conducere a preluat-o, este organizată şi funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, având rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societății informaționale.