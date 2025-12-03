Fermierii pot răsufla ușurați: serele și solariile nu vor fi impozitate. „Pentru a impune o taxă, o clădire trebuie să aibă pereți și acoperiș”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, dă asigurări că serele și solariile nu vor fi impozitate, precizând că prevederea controversată din pachetul legislativ aflat la Curtea Constituțională va fi eliminată.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat miercuri, 3 decembrie, la o întâlnire cu fermierii din județul Buzău, cu această ocazie oferind clarificări importante privind controversa legată de posibila impozitare a serelor și solariilor.

Astfel, Florin Barbu a subliniat că actuala coaliție de guvernare nu va susține introducerea unei astfel de taxe, în contextul în care fermierii au avertizat că impozitarea serelor și solariilor ar crea presiuni suplimentare asupra unui sector deja afectat de costuri ridicate.

„În momentul de față ne paște un lucru foarte greu, impozitarea serelor și solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor”, a atras atenția unul dintre fermierii prezenţit la discuții.

În replică, ministrul Agriculturii a explicat faptul că taxarea nu poate fi aplicată în forma actuală, deoarece serele și solariile nu îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate clădiri impozabile.

„În Codul Fiscal, un solar pe persoană fizică nu poate fi calculat, constituțional, ca valoare impozabilă. Pentru a impune o taxă, o clădire trebuie să aibă pereți și acoperiș, iar solariile nu au. Prevederea introdusă de Ministerul de Finanțe va fi scoasă. Pachetul nu a fost aprobat, se află la Curtea Constituțională și va fi amendat”, a declarat ministrul, citat de Argerpres.

„Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, le-a promis el agricultorilor.

Problemele ridicate de fermierii buzoieni

În cadrul întâlnirii, agricultorii au ridicat și problema pagubelor provocate de ciori în culturile de primăvară, în special la floarea-soarelui și porumb, un fermier din Rusețu descriind situația drept critică şi afirmând că păsările pot distruge complet producția.

„Când vezi un câmp de ciori, când pleacă, pleacă cu producție cu tot și îți lasă câmpul negru. Vorbesc foarte serios”, a spus el, avertizând că, disperați, unii agricultori ajung să folosească substanțe toxice care pot reprezenta un risc și pentru consumatori.

Florin Barbu a declarat că va discuta subiectul cu Ministerul Mediului, menționând că problema necesită o decizie la nivel înalt.

„Eu voi insista, dar puteți insista și dumneavoastră la domnul prim-ministru, pentru că aveți pârghii legale”, a spus Florin Barbu, care nu a oferit o soluţie concretă nici în ceea ce priveşte o pagubele cauzate de animalele sălbatice, care afectează atât culturile, cât și infrastructura agricolă.