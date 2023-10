Preot român, blocat cu zeci de pelerini în Israel: „Ce este la televizor este o mică parte. Am văzut oameni ciuruiți pe stradă”

Războiul declanșat dintr-odată sâmbătă dimineața, 7 octombrie, i-a prins pe mai mulți români în Țara Sfântă. În această situație se află și un grup format din 56 de pelerini români din Maramureș și Cluj, unii dintre ei călătorind pentru prima dată în străinătate. Preotul Mircea Lung, care îi însoțește, a mărturisit că a văzut „oameni ciuruiți” pe autostradă.

„Am ajuns la hotel ieri după-amiază, în jurul orei 16:00, de atunci n-am mai ieșit din hotel. În noapte am auzit ceva sunete mai suspecte, dar credem că a fost de la motociclete, sperăm că au fost de la motociclete. La un etaj superior al hotelului este o nuntă. Acolo oamenii păreau că nu sunt foarte afectați de această situație, dar până la urmă și noi, care am venit din România în Țara Sfântă, suntem oarecum afectați. Majoritatea dintre pelerinii care sunt cu noi este pentru prima dată când ies din țară, când vin aici și nu s-au mai confruntat cu așa ceva.

Armata este pe străzi, soldați înarmați, filtre, pregătiri de trageri. La punctele de trecere erau puse baricade din beton iar deasupra saci cu nisip. Este ca la război.

Am fost în legătură permanentă cu ambasada și ne-au informații la cald, cum au primit și ei”, a mărturisit preotul pentru Digi24.

„Greu de vorbit sau de privit”

În aceeași ordine de idei, Mircea Lung a precizat că șoferul autocarului, care îi lăsase în urmă cu o zi la hotel, „ne-a arătat pe drum tot felul de imagini care sunt greu de vorbit sau de privit”.

„Ceea ce este la televizor este o mică parte. Pur și simplu, oameni ciuruiți pe autostradă, pe stradă. Am văzut un microbuz de 8 persoane în care toți cei care erau acolo au fost ciuruiți și pur și simplu au rămas morți în microbuz. El părea surprins și era neliniștit. Și noi am aflat acest lucru în jurul orei 09:00 ieri, aflându-ne la așezământul românesc de la Ierihon. După ce am ieșit de acolo, am primit informația ca de îndată să ne întoarcem la hotel. Hotelul se află în Palestina.

Am intrat foarte greu în Palestina, erau porți ferecate și armata era la intrare și nu ne-a lăsat. La una dintre ele n-au apucat s-o închidă, pentru că era o chestiune de poate 5-10 minute în care au închis această poartă. Am reușit să intrăm la hotel, iar când ne-am reîntors, n-au vrut să ne lase să ieșim. Însă le-am spus că avem zbor spre țară și ne-au lăsat.

Toate mașinile, percheziționate, oamenii, percheziționați și am ajuns în zona Ierusalim. Acolo este o zonă aproape de hotelul nostru în care poliția a baricadat toată zona. Câteva străzi au fost blocate, mașini oprite și oameni care erau percheziționați, lipiți de perete și îi direcționa armata”, a mai povestit preotul.

„Ne-am speriat”

„Toate cele 56 de persoane din grupul nostru sunt din Maramureș și Cluj și sunt panicate. Dimineața, la ora 05:00, a venit cineva în cameră să ne întrebe de situație. Părintele cu care sunt cred că a dormit două ore în noapte asta, având speranță că poate plecăm mai repede de aici sau vine un avion sau ceva de genul. Bagajele sunt făcute, numai să plecăm. Părintele a dormit îmbrăcat...când ne sună, să plecăm.

După ce am ieșit de la Ierihon, am primit informații despre ceea ce se întâmplă și trebuia să ajungem la râul Iordan. Am trecut pe lângă o parte din râu și se întrebau de ce nu intrăm. După jumătate de oră tot am primit telefoane din țară și am fost nevoiți să le spunem că este un conflict armat. După ce am văzut situația de pe autostradă, și-au dat seama.

Sunt femei de 70 de ani. Ne-am speriat, dar cei de la ambasadă ne-au liniștit și ne-au spus că fac tot ce pot pentru a reveni acasă. Când am ajuns în Palestina, un grup de români se caza la hotel. Ei n-au știut ce s-a întâmplat și nici nu le-am spus, pentru că repede ne-au luat bagajele din cameră să putem ieși.

Ne-am întâlnit cu foarte multe grupuri de români care sunt în Țara Sfântă săptămâna aceasta.

Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a fost în legătură permanentă cu noi și a făcut tot ceea ce i-a stat în putință să putem ajunge acasă”, a spus Mircea Lung.

Peste 300 de români și străini au părăsit Israelul

Amintim că peste 300 de români și străini au părăsit Israelul în noaptea de sâmbătă spre duminică, conform informațiilor oferite de Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, MAE a emis o alertă de călătorie pentru Statul Israel. Astfel, cetățenii români care au de gând să călătorească în Statul Israel au fost atenționați să-și reprogrameze călătoria și să consulte rubrica „Alerte de Călătorie” de pe pagina de internet a MAE.

Cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statul Israel sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României la Tel Aviv şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând datele de identificare şi propriile coordonate la adresa de e-mail telaviv@mae.ro și la numărul de telefon al Ambasadei României la Tel Aviv: +972 54 5643279, precum şi cel al Consulatului General de la Haifa: +972 543 998 038, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

MAE recomandă și consultarea următoarelor pagini de Internet: telaviv.mae.ro, consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice_en și mae.ro - rubrica „Sfaturi de călătorie” și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.