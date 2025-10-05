Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL Cluj, prezenți la înmormântarea mamei primarului Emil Boc

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la Răchițele, la slujba de înmormântare a mamei primarului Emil Boc, Ana Boc, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

Duminică, 5 octombrie, în satul Răchițele, locul de origine al familiei Boc, zeci de oameni s-au adunat la biserica din localitate pentru a o conduce pe ultimul drum pe Ana Boc, mama lui Emil Boc.

Printre cei prezenți s-a numărat și premierul Ilie Bolojan, care a venit de la București să îi fie alături prietenului și colegului său de partid, Emil Boc. Șeful Guvernului a participat la slujba de înmormântare și a transmis personal condoleanțe familiei Boc, exprimându-și solidaritatea într-un moment de mare durere, notează Clujenii.ro.

La slujba religioasă, oficiată în biserica din sat, au participat rude, prieteni, vecini și oficiali din administrația locală și județeană, dar și membri ai PNL Cluj.

Ana Boc, care s-a stins din viață joi, 2 octombrie, la vârsta de 89 de ani, a fost descrisă de toți cei care au cunoscut-o ca fiind o persoană blândă, modestă și profund legată de familie și satul natal.

Născută și crescută în Răchițele, a provenit dintr-o familie de moți harnici și a trăit toată viața cu respect pentru muncă, credință și educație. A crescut patru copii, printre care și pe Emil Boc, insuflându-le valorile simple ale unei vieți cinstite și demne.

Deși fiul ei a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri politice din România, Ana Boc nu și-a părăsit niciodată casa din Răchițele și a rămas mereu o femeie simplă, legată de pământul natal și de tradițiile moțești.

Emil Boc a fost extrem de apropiat de mama sa, vizitând-o constant și ocupându-se personal de gospodăria familiei. Legătura dintre cei doi era una puternică, bazată pe respect, grijă și afecțiune.