search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL Cluj, prezenți la înmormântarea mamei primarului Emil Boc

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică  la Răchițele, la slujba de înmormântare a mamei primarului Emil Boc, Ana Boc, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

Emil Boc a fost foarte apropiat de mama sa. FOTO: Clujenii
Emil Boc a fost foarte apropiat de mama sa. FOTO: Clujenii

Duminică, 5 octombrie, în satul Răchițele, locul de origine al familiei Boc, zeci de oameni s-au adunat la biserica din localitate pentru a o conduce pe ultimul drum pe Ana Boc, mama lui Emil Boc.

Printre cei prezenți s-a numărat și premierul Ilie Bolojan, care a venit de la București să îi fie alături prietenului și colegului său de partid, Emil Boc. Șeful Guvernului a participat la slujba de înmormântare și a transmis personal condoleanțe familiei Boc, exprimându-și solidaritatea într-un moment de mare durere, notează Clujenii.ro.

La slujba religioasă, oficiată în biserica din sat, au participat rude, prieteni, vecini și oficiali din administrația locală și județeană, dar și membri ai PNL Cluj.

Ana Boc, care s-a stins din viață joi, 2 octombrie, la vârsta de 89 de ani, a fost descrisă de toți cei care au cunoscut-o ca fiind o persoană blândă, modestă și profund legată de familie și satul natal.

Născută și crescută în Răchițele, a provenit dintr-o familie de moți harnici și a trăit toată viața cu respect pentru muncă, credință și educație. A crescut patru copii, printre care și pe Emil Boc, insuflându-le valorile simple ale unei vieți cinstite și demne.

Deși fiul ei a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri politice din România, Ana Boc nu și-a părăsit niciodată casa din Răchițele și a rămas mereu o femeie simplă, legată de pământul natal și de tradițiile moțești.

Emil Boc a fost extrem de apropiat de mama sa, vizitând-o constant și ocupându-se personal de gospodăria familiei. Legătura dintre cei doi era una puternică, bazată pe respect, grijă și afecțiune.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
10 alimente care nu expiră niciodată. Le poți păstra pe termen nelimitat, nu se strică
playtech.ro
image
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
A murit Vasilică Georgiu, fostul fotbalist al UTA! Avea 45 de ani
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Românii care au trimis colete cu plata ramburs, vânați de Fisc. ANAF a cerut liste de la curieri
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
La ce etaj este cel mai bine să cumperi un apartament. Avantajele și dezavantajele care trebuie știute înainte de a decide
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!