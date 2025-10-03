search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Reacția lui Bolojan la teoria privind un plan premeditat pentru a ajunge premier. Cine poartă vina pentru anularea alegerilor

0
0
Publicat:

Prim-ministrul Ilie Bolojan a respins teoriile conspiraţiei care sugerează că renunţarea la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor şi candidatura pentru Senat au făcut parte dintr-un plan prestabilit pentru a ajunge preşedinte al Senatului, preşedinte interimar şi premier al României.

Ilie Bolojan FOTO Mediafax
Ilie Bolojan FOTO Mediafax

„Sunt pur şi simplu nişte fantasmagorii. Gândiţi-vă cine ar fi putut anticipa, când ai decis că vei candida la Senat, cu o campanie în care le spuneai în toate întâlnirile oamenilor că lucrurile nu merg bine, că trebuie corectate, deci făceai un fel de anticampanie, că vom ajunge cu turul doi la prezidenţiale anulat, că preşedintele Iohannis va demisiona”, a declarat Bolojan, la Prima TV, potrivit Mediafax.

Premierul a subliniat că nimeni nu s-ar fi putut gândi la astfel de evoluţii politice neaşteptate, precizând că teoria unei planificări prealabile nu are fundament real.

Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete. ”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate”, a spus Bolojan, la Prima TV. 

De asemenea, premierul a mai fost întrebat dacă, în concluzie, exonerează de vină serviciile secrete pentru anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

”Eu nu am exonerat de vină, dar într-o ţară în care lumea politică schimbă alegerile când crede că e cel mai bun lucru, creează nişte aşteptări care nu pot fi onorate, face tot felul de lucruri de genul acesta, normal că generează un vot împotrivă. De cele mai multe ori când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepţiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă şi el o parte de responsabilitate. Deci aici e o răspundere, să spunem, difuză şi în mod evident, întotdeauna când serviciile unui stat care gestionează un anumit domeniu sunt mai bine pregătite, anticipează ceea ce se întâmplă, sigur, gestionarea domeniului respectiv este mai bună şi efectele pe care le au anumite acţiuni pot fi diminuate. Dar e uşor să dai vina pe alţii. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a conchis premierul.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Amenzi pentru cei care stau la casă. E obligatoriu înainte de venirea iernii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!