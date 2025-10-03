Reacția lui Bolojan la teoria privind un plan premeditat pentru a ajunge premier. Cine poartă vina pentru anularea alegerilor

Prim-ministrul Ilie Bolojan a respins teoriile conspiraţiei care sugerează că renunţarea la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor şi candidatura pentru Senat au făcut parte dintr-un plan prestabilit pentru a ajunge preşedinte al Senatului, preşedinte interimar şi premier al României.

„Sunt pur şi simplu nişte fantasmagorii. Gândiţi-vă cine ar fi putut anticipa, când ai decis că vei candida la Senat, cu o campanie în care le spuneai în toate întâlnirile oamenilor că lucrurile nu merg bine, că trebuie corectate, deci făceai un fel de anticampanie, că vom ajunge cu turul doi la prezidenţiale anulat, că preşedintele Iohannis va demisiona”, a declarat Bolojan, la Prima TV, potrivit Mediafax.

Premierul a subliniat că nimeni nu s-ar fi putut gândi la astfel de evoluţii politice neaşteptate, precizând că teoria unei planificări prealabile nu are fundament real.

Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete. ”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate”, a spus Bolojan, la Prima TV.

De asemenea, premierul a mai fost întrebat dacă, în concluzie, exonerează de vină serviciile secrete pentru anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

”Eu nu am exonerat de vină, dar într-o ţară în care lumea politică schimbă alegerile când crede că e cel mai bun lucru, creează nişte aşteptări care nu pot fi onorate, face tot felul de lucruri de genul acesta, normal că generează un vot împotrivă. De cele mai multe ori când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepţiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă şi el o parte de responsabilitate. Deci aici e o răspundere, să spunem, difuză şi în mod evident, întotdeauna când serviciile unui stat care gestionează un anumit domeniu sunt mai bine pregătite, anticipează ceea ce se întâmplă, sigur, gestionarea domeniului respectiv este mai bună şi efectele pe care le au anumite acţiuni pot fi diminuate. Dar e uşor să dai vina pe alţii. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a conchis premierul.