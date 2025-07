Predicțiile îngrijorătoare ale economiștilor după ce premierul Bolojan a anunțat măsurile de austeritate

Măsurile Guvernului Bolojan nu vor reduce deficitul bugetar sub 7%, așa cum ne-a cerut UE. În pofida sacrificiilor și a măsurilor draconice de austeritate, avem cel mai mare deficit de cont curent și comercial raportat la PIB și pare că România că se îndreaptă spre faliment, avertizează economiștii.

Guvernul Bolojan a anunțat măsuri dureroase, care vor fi viza în special populația și companiile private. Chiar și așa, deficitul va rămâne uriaș, iar performanța va fi mai degrabă una modestă. Astfel, deși România a găsit înțelegere la Comisia Europeană pentru un deficit de 7%, pentru 2025, Ilie Bolojan a recunoscut că această țintă este de neatins, în pofida măsurilor dure de austeritate.

Întrebat care este o țintă realistă pentru deficitul bugetar în acest an, premierul a declarat că „vom face tot ceea ce este posibil ca planurile pe care le-am făcut de a reduce deficitul și a reintra pe o traiectorie pe care România și-a asumat-o anii trecuți să o facem. Nu mai avem nicio soluție anul acesta să intrăm sub 7%, sperăm să fim sub 8%, și anul viitor trebuie să ne apropiem de ținta pe care ne-am asumat-o anii trecuți”.

Măsurile guvernului Bolojan, criticate dur de economiști

Economiștii văd cu ochi critici măsurile de austeritate și spun că Guvernul Bolojan repetă marile greșeli ale altor guverne anterioare, sufocând economia și populația cu taxe tot mai mari. Printre cei care critică măsurile de austeritate se numără și economistul Radu Georgescu și profesorul universitar Bogdan Glăvan.

Profesor universitar, expert în macro și microeconomie, economia dezvoltării și economia monetară și director al Centrului de Economie Politică și Afaceri româno-american „Murray Rothbard“, Bogdan Glăvan remarcă un detaliu, pe care toată lumea l-a ignorat, adică faptul că premierul, în ultima prezentare, nu a prezentat un impact bugetar.

„Din prezentarea dlui Bolojan lipsește impactul bugetar. Cea mai interesantă știre este că nici după creșterea TVA, a accizelor și luarea măsurilor din pachetul 1 nu vom ajunge la un deficit de 7%, ci probabil la 8% din PIB, și că abia în 2026 vom reduce deficitul conform Planului pe 7 ani... nu e clar, poate pe la 6% din PIB - dar atenție! - în condițiile în care creșterea taxelor are impact dublu față de cât s-a angajat statul în Planul pe 7 ani (2,2% din PIB față de 1,1% din PIB!) și în condițiile în care pensiile rămân înghețate pentru al doilea an consecutiv. Deci, ce credeți că se va întâmpla în 2027?”, se întreabă Glăvan.

„Otrăvește economia României”

Pe de altă parte, măsurile luate prin care se comasează anumite instituții nu sunt de ajuns. Prin faptul că Guvernul Bolojan insistă să pună povara pe umerii mediului privat și să menajeze încă o dată statul, nu face decât să otrăvească economia.

„Mă bucur să aud că se comasează instituții, că se reduc consiliile de administrație ș.a.m.d. Însă este puțin. Pare improbabil să reducem deficitul bugetar sub 6% pe termen lung, ceea ce înseamnă că datoria publică va continua să crească. Nu uitați, pe termen lung vin alegerile, înainte de ele vine rotativa, pensiile vor trebui indexate, cheltuielile militare ar trebui să crească. Ce pare probabil este o mărire în continuare a taxelor. Ceea ce pur și simplu otrăvește economia României. Dl Grindeanu a declarat, parcă tot ieri, că nu vom scăpa de impozitarea progresivă a veniturilor, "o să vedem noi, că peste câțiva ani tot acolo vom ajunge". Absolut. Acolo vom ajunge. Și mai departe de atât. Nu vom putea stopa spirala cheltuieli - impozite, dacă nu tăiem substanțial cheltuielile publice - am avut dreptate în toate estimările, voi avea și de data asta”, punctează expertul.

Practic, premierul Ilie Bolojan nu face decât să repete erorile Guvernului Boc, din timpul crizei din 2010, care a lovit puternic economia prin măsurile de austeritate, avertizează expertul.

Ce ar trebui făcut

„Ce ar trebui să se întâmple ca să nu ajungem acolo? Să nu mai repetăm austeritatea lui Boc. Am spus-o și acum 15 ani, o spun și acum. Deficitul din prezent este cauzat de supra-extinderea sectorului public, deci sectorul public trebuie să se contracte, nu sectorul privat - ăsta trebuie încurajat să crească, pentru a aspira rapid resursele disponibilizate din sectorul public și pentru a oferi o bază de impozitare mai largă în viitor”, mai scrie el.

Alte soluții ar fi la îndemâna guvernului, însă acesta ezită să le ia, deși ar fi mult mai eficace și ar scuti populația și economia de șocuri și de sărăcirea accentuată care ne așteaptă.

„Trebuie acționat masiv asupra lucrărilor publice de interes minor, administrației, companiilor de stat. În paralel, combătută evaziunea, desigur. Acțiune masivă înseamnă stoparea lucrărilor, privatizarea companiilor, reducerea administrației - am putea scădea de la 500.000 de funcționari la 450.000, chiar fără să digitalizăm. Șomajul ar crește cu câteva sute de mii de persoane, care însă ar fi atrase rapid în sectorul privat, dacă îl lăsăm liber să se dezvolte. De aici ar rezulta simultan reducerea deficitului, reducerea inflației și creștere economică, ca în Argentina. Dacă nu procedăm așa, atunci vom bifa doar primul element din cele trei și, evident, nesustenabil, fiindcă nu există țară cu economie varză care să aibă finanțe publice echilibrate.

O altă măsură anunțată de Guvernul Bolojan l-a indignat pe cunoscutul expert. „Comasarea fizică a școlilor din mediul rural, pe bune? Pe bune?! In-cre-di-bil.”

România intră într-o zodie periculoasă

Și Radu Georgescu este surprins de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan avertizând că România se îndreaptă spre dezastru. Într-o postare pe Facebook, fostul bancher amintește decizia Statelor Unite, care vor crește taxele vamale cu 30% pentru Mexic și Uniunea Europeană.

„Economia se va schimba radical în perioada următoare. România va fi direct impactată. Globalizare economică se va încheia. SUA au început globalizarea. Tot America încheie acest capitol”, a scris Georgescu.

România are în acest moment un deficit comercial și de cont uriaș și se îndreaptă cu pași mari spre faliment. Însă dacă Statele Unite ale Americii au luat măsurile menite să evite falimentul țării, la București actualul guvern continuă să se îndrepte spre eșec.

Soluțiile la care niciun guvern din România nu recurge

„Nicio țară nu poate să fie puternică economic dacă importă mult mai mult decât exportă. Dacă te uiți bine pe poza pusă de mine vei vedea o țară care se numește România. România are un deficit comercial și de Cont Curent în primele 10 țări de pe planeta Pământ. Raportat la PIB, România are cel mai mare deficit comercial și de Cont Curent de pe planeta Pământ. Acest deficit comercial și de Cont Curent duce România către falimentul de țară”, avertizează fostul bancher.

El este de părere că singura soluție este ca România să urmeze exemplul Statelor Unite ale Americii și să începă să producă și să consume apoi propriile produse.

„Ca și SUA, România are o singură șansă economică. Să producă în România și să consume produse fabricate în România. Primul pas ar trebui să fie investiții masive în agricultură și industria alimentară astfel încât hrana să o producem în România”, punctează Radu Georgescu.