Joi, 28 August 2025
Adevărul
Petre Daea divorțează de soția sa. În decembrie 2024, femeia ceruse ordin de protecție după ce fusese agresată fizic și verbal: „«Îți mut dinții», «te rup în două»”

Publicat:

Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, se află în pragul divorțului de soția sa, Camelia. Acesta i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de ordin de protecție pe care a depus-o în decembrie 2024.

Petre Daea și Camelia Luchian/FOTO: Facebook
Petre Daea și Camelia Luchian/FOTO: Facebook

În decembrie 2024, în mijlocul unui scandal conjugal, Camelia Luchian, soția lui Daea, a cerut un ordin de protecție împotriva partenerului său de viață. Vestea i-a luat prin surprindere pe apropiați, dat fiind că cei doi sunt căsătoriți de mulți ani.

Cu toate acestea, Camelia a plătit 1150 lei cheltuieli de judecată. Femeia a introdus procesul pe 20 decembrie şi a renunţat la judecată pe 23 decembrie.

Potrivit datelor obținute în exclusivitate de Can Can, Camelia a fost agresată și fizic nu doar verbal, primind amenințări grave. Ea susține că acest tip de comportament nu a fost un episod izolat, ci durează de mai mulți ani.

În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul «îți mut dinții», «te rup în două», agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”, a arătat instanța.

În ședința Judecătoriei Sectorului 1, instanța a cerut lămuriri asupra probelor. Potrivit declarațiilor de la dosar, Petre Daea a afirmat că s-a împăcat cu soția sa, în timp ce Camelia, prin avocat, a declarat că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de ordin de protecție. În cele din urmă, reclamanta a decis să renunțe la cerere, iar pârâtul și-a dat acordul prin avocat.

„Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soțul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecție. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Dacă divorțul se va finaliza, cei doi vor împărți o avere considerabilă, incluzând 7 case și 3 terenuri, după cum arată ultima declarație de avere a fostului ministru.

Aspectele din viața privată a lui Petre Daea - un personaj popular din postura de ministru al Agriculturii, pe vremea când ocupa această funcție - au fost mereu ținute departe de cercul restrâns al familiei.

Soția sa, Camelia este director al Direcției Management Resurse Umane din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), o funcție importantă.

