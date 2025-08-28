search
Joi, 28 August 2025
Imagini virale din interiorul palatului lui Orban. „Monument istoric nu e, dar lux în exces există din plin"

Publicat:

Un videoclip care prezintă un vast domeniu considerat a fi al familiei prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, a devenit viral. Clipul a fost filmat și postat pe Facebook de un deputat independent. 

Un deputat a intrat pe teritoriul palatului lui Orban FOTO: X / Magyar Péter
Un videoclip filmat pe domeniul tatălui premierului ungar Viktor Orban a devenit viral pe Facebook, strângând peste 700.000 de vizualizări. Imaginile, publicate de deputatul independent Akos Hadhazy, cunoscut pentru campaniile sale anticorupție, arată o proprietate somptuoasă, descrisă de acesta drept „un castel de lux” și nu „o fermă modestă”, așa cum susțin oficial proprietarii, relatează Agerpres.

Deputatul a intrat pe domeniu printr-o poartă deschisă

Akos Hadhazy a explicat că a filmat săptămâna trecută pe domeniul Hatvanpuszta, situat lângă orașul natal al premierului, Felcsut, la circa 34 de kilometri vest de Budapesta. El susține că a pătruns pe proprietate printr-o poartă deschisă și că „violarea de domiciliu nu putea fi invocată, pentru că însuşi prim-ministrul o descrie ca pe o unitate agricolă în construcţie”.

Eu am vrut să-l găsesc pe proprietar şi să-l întreb în ce fel asigură accesul public, având în vedere că, pe hârtie, este vorba despre un monument istoric”, a spus Hadhazy.

Deși nu l-a întâlnit pe tatăl premierului, Gyozo Orban, deputatul a discutat cu grădinarii aflați pe domeniu. La rugămintea lor, acesta a părăsit proprietatea, însă consideră că vizita a fost „utilă”. „Dacă mai aveam vreo urmă de îndoială că nu e vorba despre o fermă agricolă neterminată, ci despre un complex de lux, acum s-a risipit complet. Poate că imaginile vor convinge şi pe alţii”, a adăugat el.

Ce a descoperit în interior

Deputatul spune că a reușit să vadă mai multe clădiri, confirmând planurile arhitecturale publicate anterior: o sală de mese și un salon de peste 300 de metri pătrați cu șemineu masiv, apartamente pentru oaspeți, clădiri secundare, două piscine - una pentru adulți și una pentru copii, alei pavate cu piatră scumpă și dotate cu sistem de încălzire, o seră și un parc ornamental cu trandafiri și levănțică.

Citește și: Ungaria lui Orban, cea mai coruptă țară din UE: cum arată clasamentul Transparency International pentru 2023

„Monument istoric nu e, unitate agricolă nu e, dar lux în exces există din plin”, a subliniat Hadhazy.

Imagini de pe teritoriul palatului lui Viktor Orban FOTO: X / Magyar Péter
Reacții publice și acuzații de corupție

Videoclipul a generat sute de comentarii critice la adresa premierului ungar. „Orban şi complicii săi construiesc un palat pe banii contribuabililor”, a scris un utilizator, în timp ce altul a sugerat că domeniul ar putea fi transformat într-un spital sau orfelinat.

În replică, ministrul de externe Peter Szijjarto l-a acuzat pe deputat că a încălcat legea intrând fără autorizaţie pe o proprietate privată.

De-a lungul anilor, presa a relatat că Viktor Orban folosește conacul Hatvanpuszta drept refugiu privat. Premierul neagă însă că ar fi proprietarul castelului. Tatăl său, Gyozo Orban, în vârstă de 84 de ani, a declarat recent pentru tabloidul pro-guvernamental Bors că a cumpărat domeniul în 2011 „pentru a reconstitui o fermă” ridicată acolo în secolul al XIX-lea de un arhiduce habsburg.

Ungaria și problema corupției

Succesul viral al imaginilor apare pe fondul nemulțumirii generale privind corupția din Ungaria. Anturajul premierului este acuzat că s-a îmbogățit spectaculos prin contracte publice, iar Uniunea Europeană a blocat circa 19 miliarde de euro din fondurile alocate Budapestei din cauza acestor suspiciuni.

De la revenirea lui Viktor Orban la putere, în 2010, Ungaria a coborât de pe locul 50 pe locul 82 în clasamentul Transparency International privind percepția corupției, ocupând în 2024 ultimul loc între statele UE. Guvernul respinge însă acuzațiile.

Europa

