Video Zeci de mii de oameni s-au bătut cu roșii la festivalul „Tomatina” din Spania. Ce spun organizatorii despre „risipa alimentară”

Peste 20.000 de oameni din întreaga lume s-au adunat miercuri, 27 august, în orașul estic Buñol din Spania pentru a participa la sărbătoarea „Tomatina”, unde s-au aruncat roșii foarte coapte.

Participanții care s-au bătut cu roșii au colorat intens o stradă centrală aglomerată din oraș.

Preșuri acopereau fațadele clădirilor, în timp ce aproximativ 20.000 de oameni se dezlănțuiau între țipete și râsete. Aceștia au aruncat în total cu aproximativ 120 de tone de roșii, potrivit AP.

Fiecare articol vestimentar și aproape fiecare centimetru de piele și păr ajungea acoperit de un piure pulpos, mulți purtând tricouri albe care se colorau rapid în roz. Muzica ritmată oferea evenimentului atmosfera unei petreceri rave. Organizatorii, purtând tricouri verzi, deschideau încet o cale pentru camioanele încărcate cu roșii să aducă „muniția”.

Buñol, cu o populație de aproximativ 10.000 de locuitori, a fost unul dintre orașele afectate de inundațiile devastatoare din estul Spaniei, începând cu 29 octombrie 2024. De aceea, sloganul din acest an este „Tomaterapia”.

Anul acesta marchează cea de-a 80-a aniversare a aruncatului de roșii, care, potrivit legendei locale, a început în 1945 pentru copii. De atunci, „Tomatina” a crescut într-un eveniment spectaculos care atrage acum un public internațional important și a fost anulat doar de două ori din cauza pandemiei de COVID-19.

În mijlocul dezlănțuirii colective, un partid politic de stânga a susținut inițiativa locuitorilor de a arbora steaguri palestiniene și un banner împotriva campaniei militare israeliene din Gaza în timpul ediției din acest an a „Tomatina”.

Singura regulă în timpul „războiului” cu roșii este ca fiecare fruct să fie zdrobit înainte de a fi aruncat, pentru a reduce impactul. Totuși, unii participanți aleg să poarte ochelari de protecție și dopuri pentru urechi.

Cei îngrijorați de risipa alimentară pot fi liniștiți: organizatorii spun că roșiile sunt cultivate special pentru „Tomatina” și nu sunt comestibile. Roșiile folosite nu îndeplinesc standardele de calitate pentru consumul uman; altfel, ar fi fost aruncate. Recolta din acest an provine dintr-un oraș aflat la mai bine de cinci ore distanță.