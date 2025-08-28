search
Joi, 28 August 2025
Marco Leu, debut oficial în Campionatul Național de Viteză în Coastă

Marco Leu va concura pentru prima dată în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă, la Cupa Mediașului, a șasea rundă a sezonului 2025, la o lună după debutul său ca forlighter în cursa de la Sinaia.

Marco Leu preia ștafeta de la tatăl său, Mihai
Marco Leu preia ștafeta de la tatăl său, Mihai

Fiul marelui campion Mihai Leu a decis să continue povestea legendară din motorsport și să urmeze o carieră în automobilismul sportiv. După ce, la etapa precedentă de la Sinaia, a avut un parcurs lăudat de specialiști în calitate de deschizător, hunedoreanul face acum un nou pas către visul său.

La Mediaș, în acest weekend, Marco va concura oficial în campionat, pilotând un model Peugeot 208 R2 în cadrul Grupei 7, una dintre cele mai disputate categorii.

După incidentul de la Super Rally Timișoara, când frânele modelului Audi R8 au cedat, tânărul pilot este hotărât să obțină un rezultat bun la etapa programată sâmbătă și duminică în orașul sibian.

Sunt nerăbdător să iau startul. E un traseu foarte competitiv, iar pentru mine e o onoare să fiu printre concurenți. Îmi doresc să cresc pas cu pas și să duc mai departe ceea ce a început tatăl meu”, a declarat Marco.

În ultimele săptămâni, acesta a participat la mai multe sesiuni de teste pe circuit cu diverse mașini de competiție. „M-am adaptat ușor. Privesc fiecare etapă ca pe o experiență din care am de învățat”, a adăugat el.

După etapa de la Mediaș, în perioada 12-13 septembrie, Marco ar putea să se numere printre concurenții de la Trofeul Mihai Leu, a treia etapă din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet.

Un total de 60 de piloți sunt așteptați la startul etapei a șasea din Campionatul Național de Viteză în Coastă, Cupa Mediașului. Sâmbătă sunt programate antrenamentele, iar duminică, de la ora 13:45, se vor desfășura cele două manșe de concurs.

Sport

loading Se încarcă comentariile...
