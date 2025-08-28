Sediul delegației UE la Kiev, lovit în timpul atacului rusesc cu drone și rachete. Bilanțul a crescut la 14 morți

Atacul masiv cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi a avariat sediul Delegaţiei Uniunii Europene (UE) de la Kiev, relatează EFE.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care s-a declarat „îngrozit” de această ultimă noapte de atacuri, denunță faptul că clădirea a fost țintită „în mod deliberat”

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său”, a scris el, distribuind o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Cel mai recent bilanț, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este de 14 morți, între care 3 copii.

Potrivit ultimelor cifre anunțate de Ministerul de Interne, 38 de persoane au fost rănite, iar alte 10 sunt dispărute.

„Operațiunile de căutare și salvare continuă la locul atacurilor”, a adăugat ministrul de interne.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, potrivit AFP.

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

„Aceste rachete rusești și drone de atac reprezintă astăzi un răspuns clar pentru toți cei din lume care, de săptămâni și luni întregi, cer încetarea focului și o diplomație reală. Rusia alege rachetele balistice în locul mesei de negocieri. Alege să continue uciderile în loc să pună capăt războiului. Și asta înseamnă că Rusia încă nu se teme de consecințe. Rusia încă profită de faptul că cel puțin o parte a lumii închide ochii la copiii uciși și caută scuze pentru Putin”, a scris președintele ucrainean.