Joi, 28 August 2025
Adevărul
Metoda ingenioasă prin care o proprietară de restaurant și-a prins clienții care au fugit fără să plătească: „Poliția? Nu o sun”

Publicat:

Doi turiști care au încercat să plece dintr-un restaurant din Italia fără să plătească au fost prinși de proprietara localului care s-a folosit de rețelele de socializare pentru a-i găsi.

Turiștii prinși după ce au plecat din restaurant fără să plătească consumația/FOTO: Facebook
Potrivit Mirror, Michela Malatini, proprietara pizzeriei I Due Re din Civitanova Marche, a publicat pe pagina de Facebook a restaurantului imagini surprinse de camerele de supraveghere cu cei doi clienți și a reușit, cu ajutorul comentariilor, să îi identifice.

Ea a explicat că cei doi turiști, ambii în jur de 30 de ani, au mâncat câte o pizza fiecare și au băut câte două băuturi, acumulând o notă de plată de 44 de euro.

Dar, când a venit momentul să plătească, cei doi s-au ridicat și au plecat din pizzerie: „Am văzut că masa era goală și am așteptat să mă asigur că nu se duseseră la toaletă”, a declarat Michela pentru reporteri.

În consecință, proprietara a salvat o imagine a „fugarilor” din înregistrările camerei de luat vederi și a publicat-o pe pagina de Facebook a popularului local.

Ea a spus că atât de mulți clienți au fugit fără să plătească, încât și-a dezvoltat un al șaselea simț pentru a-și da seama cine ar putea încerca să facă asta și a creat propria metodă de a face dreptate.

Michela a explicat: „Se întâmplă des. Poliția? Nu o sun. Întotdeauna îmi găsesc clienții, am propria mea metodă. I-am văzut pe amândoi și știam unde merg. Am postat un mesaj pe Facebook și, datorită unor comentarii, am reușit să îi găsesc.”

Câteva ore după ce și-a publicat mesajul, Michela a primit un răspuns: „Găsiți! Sunt la pensiune.”

Europa

