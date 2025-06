A lucrat la programul prezidențial al lui Nicușor Dan, dar acum îl critică dur: „Va fi împachetat ca Iohannis de oamenii sistemului”

Adrian Papahagi se declară dezamăgit de faptul că în componența Guvernului Bolojan se găsesc oameni abonați la funcția de ministru și are îndoieli privind reforma. El îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că greșește atunci când apelează la aceiași consilieri ca și Klaus Iohannis.

Adrian Papahagi a fost printre intelectualii care au semnat, alături de Valentin Naumescu, Corneliu Bjola, Adrian Codirlașu, Vlad Alexandrescu și Sorin Costreie, primul act de susținere a candidaturii lui Nicușor Dan la postul de președinte al României. În același timp, Papahagi a fost printre intelectualii care l-au convins pe fostul primar general al Capitalei să candideze. De altfel, Papahagi și cei enumerați au și fost specialiștii care au făcut programul prezidențial al lui Nicușor Dan.

„Un prim duș rece vine de la palatele Cotroceni și Victoria”

Acum, Papahagi critică noul guvern și își exprimă îndoiala că un guvern care are în componență jumătate din fostul Guvern Ciolacu poate face reformă. Într-o postare pe Facebook, acesta remarcă faptul că Nicușor Dan că mult așteptata schimbare întârzie.

„Un prim duș rece vine de la palatele Cotroceni și Victoria: niciun nume nou printre consilierii președintelui, jumătate din guvernul Ciolacu rămâne în funcție. Începem să avem impresia că orice susținem și votăm, la butoane rămân tot inoxidabilii Diaconescu, Odobescu, Predoiu etc. Cristian Diaconescu a fost lider național în PSD, UNPR și PMP (de unde a fugit cu ștampila). A fost consilier prezidențial și ministru sub toate regimurile, de la Iliescu la Nicușor Dan: ministrul justiției în guvernul Năstase, ministru de externe în două guverne Boc și în guvernul MRU, consilier prezidențial al lui Băsescu, Bolojan și Nicușor Dan. Chiar nu există alți oameni competenți în Mărețul și Slăvitul Sistem? Chiar e Nicușor Dan incapabil să-și aducă alături oameni noi și cât de cât independenți?”, a izbucnit cunoscutul om de cultură.

Consilieri și miniștri limitați

În același timp, el amintește de fostul ministru de externe, Luminița Odobescu, despre care are și cuvinte de laudă, dar pe care nu o vede competentă pentru a fi creierul politicii externe a României.

„Luminița Odobescu e o foarte harnică și competentă executantă. Am lucrat cu ea cât am fost consilier al ministrului Baconschi la Externe. Dacă o suni la 2 noaptea și-i ceri ceva pentru 5 dimineața, la 5 dimineața ești servit. Deși e competentă în treburile UE, nu are anvergura și viziunea necesară pentru a schița, de la Cotroceni, politica externă a României. Poate fi un excelent director general, secretar de stat sau șef de misiune la UE, ONU, NATO etc., dar nu un creier al politicii externe, secondând un președinte încă lipsit de experiență internațională”, mai scrie Papahagi.

Mai departe, Adrian Papahagi pune lupa pe Cătălin Predoiu, și el membru important în mai multe guverne, în ultimii aproape 20 de ani.

„Cătălin Predoiu e și el competent, din ce mi se spune. Stă pe dosare, rezolvă. Dar nu e un reformist, ci începe tot mai mult să semene cu o fosilă a Sistemului. E ministru aproape fără întrerupere de pe vremea lui Tăriceanu, adică din 2008 (când a fost adus la Justiție ca să tempereze reformele prea îndrăznețe ale lui Macovei). Cred că e singurul om din România care a fost ministru în 5 guverne succesive. E premierul interimar de serviciu: a ocupat această funcție între Boc și MRU, între Ciucă și Ciolacu, între Ciolacu și Bolojan”, amintește el.

Faptul că Nicușor Dan a ales să lucreze cu oamenii care l-au consiliat și pe Klaus Iohannis nu este văzut cu ochi buni de Papahagi.

„Totuși, e o notă proastă pentru Nicușor Dan că, la peste o lună de la instalarea în funcție, încă nu are echipa lui, ci lucrează tot cu oamenii detestatului Iohannis, adică ai sistemului. Și totuși, a fost sprijinit de ce avea mai bun România: avea de unde să-și aleagă consilieri și colaboratori. Dacă nu-și face echipa lui, va fi împachetat ca Iohannis de oamenii sistemului, și își va rata mandatul”, adaugă cunoscutul intelectual.

De ce era Traian Băsescu unic

În opinia sa, Traian Băsescu a fost un președinte unic în deschiderea sa față de societatea civilă și a apelat la experți serioși, aducând în jurul său importanți intelectuali. Armand Goșu, Valentin Naumescu și Sever Voinescu sunt experții pe care Adrian Papahagi îi recomandă lui Nicușor Dan.

„Se pare că Traian Băsescu a fost totuși unic în deschiderea față de societatea civilă. El a înțeles că a-i avea alături pe Andrei Pleșu, Horia Patapievici, Teodor Baconschi, Mircea Mihăieș, Sever Voinescu, Theodor Paleologu, Cristian Preda, Bogdan Tătaru-Cazaban etc. etc. e un atu. Nicușor Dan pare să nu aibă nevoie de părerile unor oameni cu adevărat liberi și inteligenți. De ce nu i-am găsi la Cotroceni pe experții de prim nivel Armand Goșu, specialist imbatabil pe Rusia și Ucraina, Valentin Naumescu, fin cunoscător al UE, sau Sever Voinescu, care cunoaște bine SUA (toți trei cu experiență diplomatică reală)? Acești oameni ar putea infuza o energie nouă, o direcție, pe lângă autonomia intelectuală. Toți trei l-au susținut pe Nicușor Dan, toți au fost marginalizați de regimul Iohannis. Sunt așadar dezamăgit să văd că echipa lui Nicușor se rezumă la oamenii lui Adrian Năstase, Lazăr Comănescu sau Klaus Iohannis. Dar poate e doar un nou interimat...”, mai scrie el.

La finalul postării, Adrian Papahagi, care este profesor universitar la Cluj, susține că nu își dorește să devină consilier prezidențial și dă asigurări că ar refuza o astfel de ofertă.

„Cunosc însă zeci de oameni competenți, patrioți, reformiști printre prietenii alături de care am susținut candidatura lui Nicușor Dan, și care ar fi oricând dispuși să intre în echipa lui la Cotroceni”, încheie Adrian Papahagi.