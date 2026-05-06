Portul Constanța are un sistem anti-dronă de ultimă generație. Cum funcționează dispozitivul

Un sistem anti-dronă a fost introdus în Portul Constanța, acesta fiind capabil să identifice, localizeze și chiar să preia controlul dronelor neautorizate, redirecționându-le către o zonă sigură.

Reprezentanții Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța au anunțat că sistemul a devenit deja operațional, după ce la începutul acestei săptămâni a fost detectată o dronă în zona terminalului de pasageri.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că drona aparținea unor cetățeni străini, membri ai echipajului unei nave de croazieră, iar imaginile realizate aveau caracter exclusiv turistic, fără a surprinde obiective sensibile.

Cum funcționează sistemul

Potrivit companiei, tehnologia utilizată este una modernă, bazată pe preluarea controlului dronei, fără a o distruge.

„Soluţia desfăşurată este bazată pe RF cyber-takeover - o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate şi aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicaţiilor legitime din zona portuară”, au transmis reprezentanții CN APMC.

Sistemul permite detectarea dronelor pe o rază de 360 de grade, identificarea și clasificarea acestora, precum și localizarea atât a aeronavei, cât și a operatorului.

„Sistemul permite detecţia omnidirecţională 360° a dronelor comerciale şi de tip DIY pe baza amprentei RF; identificarea, clasificarea şi localizarea aeronavei, precum şi a poziţiei pilotului; preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă”, au mai precizat oficialii.

Reprezentanții companiei explică faptul că decizia de a utiliza o tehnologie bazată pe preluarea controlului, și nu pe bruiaj, ține de specificul portului.

„Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, şi nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar - zonă densă de comunicaţii operaţionale (...) unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activităţi legitime şi siguranţa navigaţiei”, au transmis aceștia.

Pentru componenta de bruiaj, procedura de autorizare la ANCOM este în curs.

Sistemul va fi extins în toate porturile

Autoritățile au anunțat că sistemul va fi implementat în toate porturile administrate de CN APMC.

„Portul Constanţa este cel mai mare port la Marea Neagră şi un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată. În acest context, protecţia spaţiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esenţială a planului de securitate”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Sistemul este deja integrat în arhitectura de securitate a portului și este operat de echipele tehnice proprii.