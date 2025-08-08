Tânără româncă arestată în Italia, suspectată că droga și jefuia vârstnici din Genova. Cum acționa femeia

O româncă de 20 de ani a fost arestată în Italia, fiind acuzată că a drogat și jefuit mai mulți vârstnici în orașul Genova. Anchetatorii cred că aceasta nu a acționat singură și caută doi posibili complici, printre care se numără și o altă româncă.

Ancheta este coordonată de procurorul Daniela Pischetola, care suspectează implicarea unei conaționale și a unui bărbat în mai multe jafuri comise după un sistem similar, potrivit publicației La Repubblica.

Autoritățile investighează mai multe incidente, inclusiv două cazuri petrecute în iulie, care seamănă cu cele din aprilie pentru care tânăra a fost deja pusă sub acuzare.

Pe 18 iulie, femeia a fost oprită pentru verificări în gara Brignole din Genova, însoțită de o prietenă. Ambele aveau asupra lor seringi cu urme ale unui medicament, pentru care nu au putut oferi explicații.

În aceeași zi, un bărbat în vârstă a fost internat la Spitalul Galliera după ce a fost drogat și jefuit de o tânără pe care o adusese acasă. Bărbatul a relatat că femeia l-a abordat în gară cerându-i ajutor, susținând că nu avea bani. La scurt timp, un alt vârstnic a fost internat în condiții similare.

Anchetatorii au stabilit că tânăra folosea Zolpidem, un medicament din clasa benzodiazepinelor, pentru a seda victimele. Substanța era dizolvată într-un lichid și introdusă în seringi, pe care femeia le purta mereu cu ea.

Poliția urmează să prezinte fotografiile de identificare victimelor recente, pentru a confirma dacă este vorba despre aceeași agresoare, și continuă căutările pentru complici.