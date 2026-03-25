Poliția va scana mașinile din mers, pentru a verifica ITP-ul și asigurarea: „Nu va mai fi nevoie de filtre”

Un nou aparat montat pe mașinile Poliției va permite autorităților să verifice din mers numerele de înmatriculare ale vehiculelor din trafic, fără opriri și fără filtre, datorită unui nou sistem instalat pe autospeciale.

Dispozitivul poate să scaneze continuu vehiculele din apropiere și poate să transmită în timp real alerte polițiștilor dacă un număr este dat în urmărire, a informat comisarul-șef în cadrul I.P.J. Bihor, Tavi Perțea, pe pagina sa de Facebook.

În viitor se dorește ca dispozitivele să fie folosite pentru depistarea șoferilor care au ITP-ul expirat la mașină sau care nu au asigurare valabilă.

Deși are forma unei camere video moderne, dispozitivul este mai mult decât atât, pentru că va putea supraveghea traficul rutier permanent.

„Mașinile de poliție atunci când sunt în mișcare, scanează toate autovehiculele, toate numerele de înmatriculare cu care se întâlnesc, care sunt din sens opus sau în fața mașinii de poliție. Dacă sistemul identifică un număr dat în urmărire, apare alertă polițistului”, a explicat Tavi Perțea.

El a precizat că acest sistem va fi funcțional în câteva luni de zile și că în trafic vor fi „sute sau mii de mașini de poliție în trafic care vor scana toate numerele de înmatriculare”.

„Nu va mai fi nevoie de filtre. Polițiștii vor fi alertați automat și vor opri mașinile și vor aplica amenzi direct”, a mai precizat Tavi Perțea.