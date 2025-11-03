search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Aproape 80 de percheziții la nivel național în cadrul operațiunii „JUPITER 4” pentru combaterea criminalității economico-financiare și a infracțiunilor cu arme

0
0
Publicat:

Polițiștii și procurorii desfășoară, luni, 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

FOTO: Captură Video/ IGPR
FOTO: Captură Video/ IGPR

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis, luni, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni economico-financiare și de altă natură, printre care: contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

 Operațiunea JUPITER „reflectă determinarea fermă a instituţiilor statului de a acţiona unitar şi eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”, spun procurorii. 

„Printr-o colaborare strânsă între procurori şi poliţişti, se asigură o reacţie rapidă şi coordonată, capabilă să descurajeze activităţile ilegale şi să consolideze încrederea cetăţenilor în autoritatea legii. Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, au mai transmis procurorii.

IGPR precizează că acțiunile au drept scop documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri pentru luarea măsurilor legale în fiecare cauză.

