Operațiunea Jupiter 4: 16 percheziții și 13 mandate de aducere pentru tăieri ilegale de păduri

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu IGPR, a desfășurat astăzi acțiuni în cadrul operațiunii Jupiter 4, vizând protejarea fondului forestier și stoparea tăierilor ilegale. În total, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare și 13 mandate de aducere, fiind instituite și măsuri asigurătorii.

Astăzi, 4 noiembrie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a desfășurat mai multe acțiuni operative în cadrul operațiunii Jupiter 4. Activitățile vizează patru dosare penale pentru infracțiuni de tăiere fără drept, furt de arbori și alte fapte conexe.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcţia Ordine Publică – Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Maramureş au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară peraza județului Maramureş şi 8 mandate de aducere”,

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru a preveni valorificarea ilegală a arborilor și pentru a proteja fondul forestier afectat.

Reprezentanții Parchetului au subliniat că aceste acțiuni fac parte dintr-un efort coordonat la nivel național de prevenire a infracțiunilor silvice și de protejare a mediului: „Acțiunea, coordonată de PICCJ și IGPR, are ca scop protejarea fondului forestier și stoparea tăierilor ilegale”.

Operațiunea a început luni, când polițiștii și procurorii au desfășurat 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară. În urma acestor acțiuni, anchetatorii au descoperit un prejudiciu total de 175 de milioane de lei și 1,6 milioane de euro. Printre cei vizați se numără și frații Micula.