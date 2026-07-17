Video Jandarm-erou, decorat de MAI după ce a salvat de la înec un bătrân de 76 de ani captiv sub un scaun rulant

Un jandarm din cadrul IJJ „Ștefan cel Mare” Bacău a fost distins cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, după ce a salvat viața unui bărbat de 76 de ani care căzuse cu scaunul rulant într-un râu din Comănești.

Distincția i-a fost acordată jandarmului plutonier Ilie Costin cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, în semn de recunoaștere pentru intervenția care a împiedicat o posibilă tragedie.

Incidentul s-a petrecut în luna iunie, în cartierul Șupan din orașul Comănești, relatează Mesagerul de Bacău.

Aflat în timpul liber, subofițerul a observat un bărbat cu dizabilități locomotorii care căzuse cu scaunul rulant electric în râul Șupănel.

Potrivit informațiilor transmise de IJJ Bacău, victima era prinsă sub greutatea căruciorului, cu fața în apă și fără posibilitatea de a cere ajutor.

Fără să ezite, jandarmul a intrat în apă și a reușit să elibereze bărbatul, după care l-a transportat până la șosea. Ulterior, l-a dus în siguranță la domiciliu cu mașina personală și l-a încredințat familiei.

După salvarea victimei, plutonierul Ilie Costin s-a întors la locul incidentului și a recuperat din râu scaunul rulant electric, indispensabil deplasării bătrânului.

Ministerul Afacerilor Interne a recompensat devotamentul și spiritul de serviciu al militarului băcăuan.

„Doresc să îmi exprim aprecierea față de subofițerul nostru, plutonierul Ilie Costin, pentru spiritul civic și curajul de care a dat dovadă. Gestul său ne confirmă încă o dată că jandarmii sunt permanent în slujba cetățenilor, intervenind cu empatie și profesionalism, indiferent dacă se află în timpul programului sau în timpul liber. Îl felicit pentru această distincție onorantă și binemeritată!”, a declarat colonelul Eusebiu Bârnat, inspectorul-șef al IJJ Bacău.

Amintim că, în iunie, un bebeluș a fost salvat dintr-o mașină încinsă la peste 30°C de un jandarm aflat în timpul liber.

În urmă cu câțiva ani, un alt jandarm a salvat viaţa unui bătrân căzut peste un gard metalic, pe stradă. O şipcă îi străpunsese gâtul.