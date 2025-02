Vladimir Ciorbă a declarat vineri că Nordis a plătit penalități de 5 milioane de euro, iar despre întârzierile de plată că „nu au fost atât de mari precum spun alții de câțiva ani”.

Întrebat de Marian Ceaușescu despre motivul pentru care l-a dat în judecată pe Nicolae Ciucă, Ciorbă a explicat că a fost vorba de defăimare, și că a dat în judecată mai multe persoane.

„Am dat în judecată mai multe personalități, unele și politice, pentru toată defăimarea pe care au făcut-o în campanie, bazându-se pe informații mincinoase, și știau sigur că sunt mincinoase. I-am dat în judecată în civil, și vom vedea dacă avem vreo șansă.

Nu vreau să mă îmbogățesc, banii se donează (...) sunt multe, sunt despre mine, despre familia mea, despre Nordis”, a răspuns Vladimir Ciorbă.

De asemenea, Marian Ceaușescu aduce în discuție faptul că Nordis a fost acuzat de mai mulți clienți că ar fi dat apartamente și garsoniere în regim hotelier.

„Unele sunt funcționale ca aparthoteluri, este și hotel și aparthotel. Business-ul este copiat din Dubai, unde apartamentele se închiriază și noi le folosim, și fiecare câștigă. Cei care le-au închiriat către noi au câștigat.

Sunt peste 7-8%, o garsonieră este 600 de euro pe lună, un apartament 1.200 de euro”, a adăugat acesta.

Întrebat de o jurnalistă dacă oferă garanții celor care au achiziționat de la Nordis, Ciorbă răspunde că garanțiile le oferă firma și că apartamentele vor fi livrate începând cu vara aceasta.

„Garanțiile nu le dau eu, le dau cifrele și activele firmei. Eu nu sunt o garanție, cine nu crede în chestia asta, trebuia să vadă ce active avem, sunt mult mai mari decât datoriile. Nu o spun eu, o spun casele de insolvență, o spun activele, ANAF-ul. Veți vedea, vom termina lucrările, începem din vara asta să livrăm (...) eu zic că într-un an jumătate se termină”, a răspuns acesta.

Întrebat cu privire la motivul pentru care acesta, cât și mai mulți angajați s-au trecut pe lista de creditori, acesta răspunde că se trec automat, de către casele de insolvență.

În legătură cu acuzațiile venite din partea unor clienți care declară că nu și-au primit banii din chirii, acesta răspunde că firma a plătit, din 2022, penalități de peste 5 milioane de euro.

„Noi am plătit ca și daune peste 5 milioane de euro, din 2022 până anul acesta la majoritatea clienților față de când am întârziat. Întârzierile au fost din multe motive, am pierdut și la case de insolvență (...) și din cauza războiului, și din cauza pandemiei, a modificărilor de preț. Am redus ritmul de lucru, am avut probleme cu autoritățile la anumite proiecte unde nu am primit autorizație, n-am avut probleme cu au avut alți dezvoltatori din București.

Au fost niște întârzieri, dar nu au fost atât de mari precum spun alții de câțiva ani, pentru că acum câțiva ani nu aveam niciun proiect”, a răspuns Ciorbă.

Nu în ultimul rând, întrebat dacă a avut o înțelegere cu Nicușor Dan, Vladimir Ciorbă a negat afirmația, spunând că este „exclus așa ceva”.

La 14 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Vladimir Ciorbă, și ceilalți acționari să fie plasați sub control judiciar. Laura Vicol este cercetată în stare de liberate.

„În baza art.227 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate cu privire la inculpaţii CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN, VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA, POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL, POȘTOACĂ NICOLAE-CRISTIAN, POȘTOACĂ FLORIN-ALEXANDRU, ȘAITOȘ BOGDAN-ADALBERT, RĂILEANU SANDA, OPREA OANA-CLAUDIA, IVAN GEORGE-MARIAN, VASILE GABRIELA-ALINA și MATEI CRISTIAN-ANDREI. În baza 227 alin. (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 211 din Codul procedură penală dispune luarea faţă de inculpaţii CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN, POȘTOACĂ GHEORGHE-EMANUEL, POȘTOACĂ NICOLAE-CRISTIAN și POȘTOACĂ FLORIN-ALEXANDRU a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de astăzi, 14.02.2025 şi până în data de 14.04.2025 inclusiv”, se arată în decizia instanţei.