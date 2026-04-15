Parchetul olandez cere până la 66 de luni de închisoare în dosarul aurului românesc. „O acțiune de natură excepțională”

Serviciul de Procuratură Publică din Olanda (OM) a recomandat pedepse cu închisoarea de până la 66 de luni pentru trei suspecți în cazul furtul de artă de la Muzeul Drents din Assen, caz pe care procurorii îl consideră „de natură excepțională”.

Cea mai mare pedeapsă a fost cerută pentru Bernhard Z. (35 de ani), care nu a încheiat niciun acord cu procurorii. Ceilalți doi suspecți, Jan B. (21 de ani) și Douglas Chesley W. (37 de ani), au ajuns la înțelegeri cu OM, ceea ce a dus la o recomandare redusă de 44 de luni de închisoare pentru fiecare dintre ei. În schimb, aceștia au returnat majoritatea artefactelor furate, inclusiv celebrul coif de aur de la Coțofenești și două brățări de aur. O brățară nu a fost încă recuperată, scrie presa olandeză.

Pentru OM, nu există motive pentru a nu încheia un acord cu cei doi suspecți: „Având în vedere că o mare parte a operelor a fost recuperată și că, în cazul a cel puțin doi dintre inculpați, nu era în puterea lor să returneze a treia brățară, Parchetul nu vede motive pentru confiscarea bunurilor în cadrul procesului penal”, a transmis Parchetul printr-un comunicat.

Jaful de mare amploare a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie anul trecut, când hoții au folosit explozibili pentru a forța o ușă a muzeului și au spart vitrinele cu baroase. Suspecții W. și Z. au fost arestați la scurt timp după incident, iar B. a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie, în urma unei operațiuni sub acoperire a poliției.

„Parchetul înțelege că această acțiune, de natură excepțională și extraordinară, reprezintă o ingerință semnificativă în viața privată”, se mai arată în comunicat.

În ciuda unei anchete intense desfășurate de poliție și procurori, artefactele furate au rămas inițial dispărute. În octombrie, OM a contactat avocații suspecților pentru a explora dacă negocierile ar putea duce la recuperarea obiectelor.

Acest demers a dus în cele din urmă la returnarea coifului și a două brățări la începutul lui aprilie. OM nu a dezvăluit unde au fost ținute obiectele sau cum au fost transferate, invocând acorduri de confidențialitate. „Acest lucru va rămâne confidențial”, a declarat procurorul, adăugând că nu pot oferi alte detalii din cauza condițiilor înțelegerii.

Anchetatorii au reușit să urmărească îndeaproape mișcările suspecților prin probe criminalistice, imagini de supraveghere, comunicații interceptate și date de pe telefoanele mobile. De asemenea, au fost descoperite urme de ADN pe haine abandonate, împreună cu fragmente de sticlă legate de muzeu.

Suspecții au păstrat în mare parte tăcerea. Totuși, B. a făcut declarații către agenți sub acoperire, inclusiv afirmații potrivit cărora operele furate s-ar afla încă în Țările de Jos și comentarii care îi implică pe co-inculpații săi. Suspectul Z. neagă participarea la jaf, susținând că a fost implicat doar în pregătirea acestuia. Parchetul contestă această versiune.

Potrivit presei și estimărilor asiguratorilor, valoarea Coifului de Aur de la Coțofenești este de aproximativ 4,3 milioane de euro. Valoarea totală asigurată a artefactelor românești furate a fost estimată de compania de asigurări Aon la aproximativ 5,75 milioane de euro, sumă care urma să fie acoperită de statul olandez.

Întregul lot de artefacte din epoca dacică, împrumutat de România, avea o valoare de asigurare de 30 de milioane de euro. În numele statului olandez, Ministerul Educației, Culturii și Științei a acceptat să acopere orice furt sau pagubă până la 9 milioane de euro. Orice sumă peste acest prag urma să fie acoperită de asigurarea Muzeului Drents.

Procesul va fi reluat joi, când avocații apărării își vor prezenta pledoariile finale.