Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Epopeea coifului de aur de la Coțofenești: o lecție despre cum birocrația poate îngropa istoria

Specialiștii în istorie și patrimoniu din România spun că povestea coifului dacic și a brățărilor furate și recuperate recent de autoritățile olandeze ar trebui să reprezinte o lecție importantă pentru autorități.

Coiful de aur de la Coțofenești FOTO Ovidiu Udrescu
Coiful getic de aur de la Coțofenești, dar și două dintre cele trei brățări dacice, furate în ianuarie 2025 au fost recuperate după 14 luni de căutări, de autoritățile olandeze. Obiectele au fost prezentate public, jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă la Muzeul Drents din Assen, Olanda.

Parchetul a declarat că obiectele au fost recuperate în urma unor înțelegeri procesuale cu suspecții.

O epopee neplăcută și nefericită, dar care a avut până la urmă un final fericit. Mai ales că obiectele de tezaur nu sunt deteriorate iremediabil și se pot întoarce în România, la Muzeul Național de Istorie. Specialiști în patrimoniu din România spun însă că acest incident ar trebuie să fie o lecție pentru toți cei implicați în organizarea unor expoziții cu obiecte de patrimoniu atât de valoroase și că predarea lor către expoziții muzeale, dar și expunerea ar trebui să aibă loc după protocoale mai bine făcute care să limiteze șansele de reușită ale vânătorilor de comori. 

„Episodul acesta ar trebui să ne dea de gândit”

„Acesta este finalul fericit al unei epopei nefericite. Dar episodul acesta trebuie să ne dea de gândit și să tragem niște învățăminte. Mai ales despre modul în care trebuie reglementată organizarea și desfășurarea acestor expoziții în care sunt prezentate valori importante pentru identitatea românească, pentru patrimoniul cultural românesc. Procedurile trebuiesc bine reglementate și respectate”, precizează Dănuț Huțu, istoric și director al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani.

Acesta mărturisește, bazându-se pe numeroase exemple, inclusiv de la instituții muzeale de prestigiu din lume, că riscul unui jaf la orice expoziție nu poate fi eliminat complet. Însă, prin protocoale revizuite și sporite riscul poate fi redus substanțial. „Bineînțeles, riscul există și va exista mereu, de aceea există norme care prevăd niște lucruri foarte certe, niște pași de urmat, asigurări ale obiectelor. Mereu se vor găsi vânători de comori care vor încerca să facă bani cu astfel de opere de artă”, adaugă Huțu. 

„S-au găsit niște deficiențe în modul în care s-a organizat acea expoziție”

Specialiștii spun că au existat cu siguranță deficiențe în modul în care s-a organizat expoziția din Olanda, care a permis furtul celor patru obiecte de tezaur. Tocmai de aceea, acele deficiențe trebuie identificate, asumate și corectate. Deasemenea pe baza acestei experiențe se pot îmbunătăți și protocoale românești care pot cere măsuri specifice de securite atunci când trimit obiecte de patrimoniu. „Bineînțeles că s-au găsit niște deficiențe în modul în care s-a organizat acea expoziție dar cred că este bine totuși că au fost recuperate obiectele și că se vor întoarce în Patrimoniul Muzeului Național. Doar că trebuie mai multă atenție ,cred, pentru a fi evitate astfel de incidente”, adaugă Dănuț Huțu.

Și într-adevăr, cu o lună înainte de deschiderea expoziției la Muzeul Drents, în Assen, la finele lui 2024, asiguratori ai muzeului au atenționat despre existența unor puncte slabe. Era vorba despre rezistența scăzută a vitrinelor la efracție. Practic, cea în care se afla Coiful de la Coțofenești a cedat aproape imediat. Totodată a fost pusă în discuție și ieșirea de urgență a muzeului, cea pe care au ieșit hoții. Aceasta a fost întărită la recomandările specialiștilor, fiindcă inițial nu prezenta o garanție de securitate, dar nu suficient. Iar acest lucru a fost dovedit de faptul că hoții au spart-o destul de rapid reușind să iasă cu prada din muzeu. La rândul lor reprezentanții români s-ar fi bazat doar pe asigurările omologilor olandezi că vitrinele sunt securizate. 

Podoabele care au scăpat nefurate din expoziţia de la Muzeul Drents au sosit în România. Coiful și brățările dacice, de năgăsit

„Arta și patrimoniul sunt pentru a fi văzute, admirate”

Cu toată această tevatură, o parte a opiniei publice românești recomanda ca bunurile de patrimoniu din categoria tezaur să nu mai fie scoase din țară și să fie trimise doar copii la muzeele din lume care le solicită în cadrul diferitelor expoziții. Acest lucru este însă respins cu fermitate de specialiști, care spun că riscurile trebuie asumate, eventual cu o atenție mai sporită și condiții sporite privind securitatea obiectelor. „Nu există așa ceva. Să ne ducem cu niște copii? Ce-i asta?  Trebuie să circule, nu putem să ne limităm doar la anumite spații”, adaugă Dănuț Huțu. „Bunurile de patrimoniu trebuie văzute de toată lumea. Există riscuri dar asta nu înseamnă că trebuie ascunse sau să nu fie expuse publicului de peste tot”, adaugă și Iulian Nechifor, profesor doctor în istorie. 

A treia brățară dispărută iar coiful este deteriorat

Dintre cele patru obiecte furate, au fost recuperate trei. Adică coiful de aur de la Coțofenești și două brățări dacice. Brățările se află în stare impecabilă, dar coiful este deteriorat. De altfel, la prezentarea din cadrul conferinței de presă de astăzi, de la Muzeul Drents, coiful era expus, în poziție orizontală, nu verticală, așa cum ne-am obișnuit.

Și asta fiindcă a fost deformat probabil în timpul furtului sau a depozitării necorespunzătoare, timp de 14 luni. Directorul Muzeului Drents a precizat în cadrul conferinței de presă de astăzi că nu este o problemă gravă, coiful poate fi reparat. 

„Am ajuns să mă bucur că s-a furat coiful”. Directorul Bibliotecii din Sibiu, ironie dură: „Au aflat că România are patrimoniu cultural”

Van Langh spune totodată că o restaurare veche la nivelul coifului s-a desprins. Directorul muzeului din Olanda a precizat că era vorba de o restaurare mai veche, cu un adeziv la fel de vechi.  Deci nu a fost nevoie de mult pentru ca adezivul să cedeze”, a precizat Van Langh.

Totodată olandezul a spus că România va decide cine va restaura coiful. Adică dacă va fi adus acasă pentru a fi dat pe mâna restauratorilor români, fie va fi reparat de olandezi înainte de a fi trimis acasă.

Despre cea de-a treia brățară dacică nu se știe nimic, iar anchetatorii olandezi au refuzat să dea mai multe detalii. De altfel, nici nu au fost făcut public locul în care a fost ascuns coiful și modul în care a fost ținut timp de mai bine de un an. Parchetul a declarat că au fost făcute înțelegeri procesuale cu suspecții. Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani ) și Bernhard Z. (35 de ani) vor fi judecați pe 14, 16 și 17 aprilie la tribunalul din Assen. 

Coiful dateză din secolul V

Coiful de la Coțofenești este getic și datează din secolul al V lea îHr, în timp ce brățările sunt dacice și sunt din secolul I îHr. A fost fost furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 când trei suspecți au pătruns în Muzeul de Artă și Arheologie Drents din Assen, Țările de Jos. 




Top articole

Partenerii noștri

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!