Discuții aprinse pe rețelele de socializare cu privire la autenticitatea tezaurului dacic recuperat în Olanda: „De unde își dau seama dacă sunt originale?”

După anunțul de joi, 2 aprilie, privind recuperarea Coifului de la Coțofenești și a două brățări dacice furate din Muzeul Drents, în ianuarie 2025, pe rețelele de socializare au apărut contestatari care susțin că artefactele nu sunt originale, ci replici.

Joi, autoritățile olandeze anunțau că au găsit coiful dacic de la Coțofenești, furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

În câteva minute, hoții au reușit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La mai puțin de o săptămână după jaf, trei suspecți au fost arestați în Heerhugowaard.

În cadrul conferinței de joi, Robert van Langh, directorul Muzeul Drents, a spus că recuperarea artefactelor a provocat emoție în rândul colegilor săi și că este un moment important atât pentru muzeul din România, cât și pentru români.

„Am văzut astăzi cât de bucuroși și emoționați au fost colegii mei când le-am spus că obiectele de artă au fost găsite. Este greu de imaginat ce înseamnă acest lucru pentru colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie din București și pentru toți locuitorii României.

Coiful de aur de la Coțofenești a suferit ușoare deteriorări.

„Nu există daune permanente, coiful este doar puțin deteriorat”, a declarat Robert van Langh. „Brățările nu au fost afectate.”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că a discutat cu omologul său din Țările de Jos, și a dat asigurări că artefactele „se întorc acasă”.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă.”

Am discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos, pe tema acestei vești extraordinare. După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne”, transmite Oana Țoiu.

„Cine dă garanția că sunt autentice?”

Cu toate acestea, în comentariile la videoclipurile în care au fost prezentate artefactele recuperate, o parte dintre internauți pun sub semnul întrebării autenticitatea obiectelor, invocând că sunt necesare verificări.

Comentariile respective au strâns zeci de aprecieri, semn că opiniile sunt împărtășite și de alți utilizatori.

„Sigur e cel original?”

„De unde își dau seama dacă sunt originale? Au verificat dacă sunt din aur sau merg pe încredere?”

„Cine dă garanția că sunt autentice?”

„Să se facă toate analizele pentru a stabili dacă este autentic sau nu”

Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al V-lea î.Hr., este unul dintre cele mai importante artefacte dacice descoperite în România, simbol al regalității și al meșteșugului de aur al dacilor.

Cele două brățări, la fel de valoroase, completează tezaurul. Întoarcerea acestora reprezintă un succes major în protecția patrimoniului cultural și marchează unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de recuperare a bunurilor istorice în Europa ultimilor ani.