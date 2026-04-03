search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scenariu controversat în cazul Coțofenești: a treia brățară dacică, posibil instrument de negociere, spune un expert olandez

0
0
Publicat:

Un conferențiar universitar de drept penal din Țările de Jos a explicat că cea de a treia brățară dacică furată de Muzeul din Drents odată cu Coiful de la Coțofenești ar putea fi folosită, teoretic, ca monedă de schimb de către suspecți.

Brățările dacice/FOTO: Adevărul/Daniel Guță
„În practică, Parchetul poate cere, de exemplu, o pedeapsă mai mică sau poate considera anumite fapte ca fiind mai puțin grave”, spune Laura Peters, conferențiar universitar de drept penal la Universitatea din Groningen, potrivit News.ro.

Peters afirmă că înțelegerile din acest caz sunt speciale. Obiectele de artă au fost deja returnate, deși judecătorul nu a analizat încă acordul dintre Parchet și suspecți.

„Suspecții își asumă un risc: instanța poate decide că pedeapsa propusă este prea mică și să nu aprobe acordul”, explică Laura Peters.

Contraprestaţia – returnarea coifului şi a brățărilor – a fost deja realizată înainte de judecarea pe fond a cauzei. „Pentru Parchet, acesta este un avantaj enorm”, adaugă Peters.

A treia brățară furată lipsește încă şi nu este clar dacă şi când va fi recuperată.

Potrivit lui Peters, aceasta ar putea fi, teoretic, folosită ca monedă de negociere. „Dar nu știm sigur, pentru că nu se cunosc detaliile acordului”, notează specialistul.

Dacă instanța nu aprobă acordul, acest lucru poate avea consecințe pentru suspecți. Pentru Parchet, riscul este mai mic, deoarece obiectele au fost deja recuperate. Pentru suspecți, riscul ține de aprobarea reducerii de pedeapsă.

Peters se așteaptă ca procesul să fie mult mai scurt datorită acordului.

În mod normal, toate detaliile ar fi analizate pe larg, dar acum multe etape ar putea fi eliminate. Au fost alocate trei zile pentru judecarea cauzei.

În principiu, ar trebui să fie mult mai rapid”, spune ea. Durata exactă depinde de conținutul acordurilor, care nu este încă public.

Joi, autoritățile olandeze anunțau că au găsit coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice, furate în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

