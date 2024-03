Parchetul, explicații despre dosarul lui Clotilde Armand. Cum a decurs ancheta

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au explicat evoluția dosarului in care Clotilde Armând, primarul Sectorului 1, este inculpată pentru semnarea unor documente prin care și-a majorat veniturile cu peste 18.000 de lei.

Potrivit procurorilor, Agenția Națională de Integritate le-a trimis raportul privind-o pe Clotilde Armand pe 4 noiembrie 2022, iar pe 11 noiembrie s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, adică vizând faptele, pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Evoluția anchetei

Cercetările au fost realizate de polițiști, sub supraveghere procurorilor de caz, magistratul care face ancheta în prezent fiind al patrulea care preia dosarul.

"Primul procuror desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală și-a încetat activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 31.12.2022, ca urmare a delegării și, ulterior, transferului în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Al doilea procuror a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 03.01.2023, încetându-și activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 01.04.2023, ca urmare a detașării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Al treilea procuror a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 03.04.2023, încetându-și activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 01.05.2023, ca urmare a transferului în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București;

Procurorul care instrumentează în prezent cauza penală a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 02.05.2023", au explicat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 modificările.

Ulterior, pe 18 august 2023, a fost începută urmărirea penală față de Clotilde Armand pentru 5 fapte de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, având din acel moment calitatea de suspect.

Pe 8 martie 2024, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru un număr de 4 fapte de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, Clotilde Armând devenind astfel inculpată în dosar. Punerea în mișcare a acțiunii penale se realizează la impunerea unei măsuri preventive sau când dosarul este aproape de trimiterea in judecată.

Acuzațiile

"Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada mai 2022 - august 2022, în calitate de Primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute), după cum urmează:

1. În data de 06.05.2022 a emis Dispoziția nr. 1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

2. În data de 07.06.2022 a emis Decizia nr. 2156/07.06.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

3. În data de 05.07.2022 a emis Dispoziția nr. 2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

4. În data de 01.08.2022 a emis Dispoziția nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat", explică procurorii.

Parchetul susține că pe parcursul cercetării edilul a solicitat toate documentele privind ancheta.

Inculparea, anunțată de Armand

Anunțul privind punerea în mișcare a acțiunii penale a venit chiar de la primarul Sectorului 1.

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele. Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI”, a scris pe Facebook, pe 11 martie, Clotilde Armand.

„Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, “Noaptea ca hoții!”, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat (exact în timpul în care avocatul pleda în speța despre care v-am zis mai jos). Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă. Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice! Să vă spun ceva și despre modul profund defectuos în care s-a derulat ancheta. Nu am vrut să scriu nimic despre acest lucru, eram curioasă până unde vor merge. (...) Se pregătesc să termine rapid rechizitoriul și să mă trimită în judecată până pe 9 iunie. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice”, a completat edilul.

Critici din partea PSD

"Clotilde Armand este inculpată într-o speță stridentă de incompatibilitate și trage după ea întreg USRul - #farapenali s-a dus pe apa sâmbetei.Mai mult decât atât, și #alăturidemagistrati a expirat, acum #statulparalel din justiție a devenit dușmanul principal. Ceea ce s-a vrut a fi partidul urbanilor cool își omoară și își îngroapă singur ideea fondatoare. Sigur, nu e noaptea, e la lumina zilei, în văzul lumii și cu strigături", a fost replica PSD, prin vocea lui Florin Manole, liderul social-democraților de la Sectorul 1.