Orașul care vrea să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi: „Nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit la un film”

Un oraș japonez dorește să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi. Propunerea din Toyoake își propune să reducă impactul asupra sănătății, dar locuitorii critică măsura ca fiind nerealistă.

Potrivit primarului Masafumi Koki, regula își propune să împiedice smartphone-urile să compromită odihna și obiceiurile sociale, în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, proiectul nu prevede sancțiuni, ceea ce îi consolidează natura de recomandare mai degrabă decât de obligație, potrivit japonetoday.

Propunerea invită de asemenea elevii de la şcolile elementare să nu folosească telefoanele mobile după ora 21:00, iar colegii din clase mai mari, după ora 22:00.

Primarul susține că inițiativa este o modalitate de a crește gradul de conștientizare.

Cu toate acestea, reacțiile de pe rețelele de socializare au fost în mare parte negative, locuitorii și utilizatorii de internet spun că regula este „imposibil de respectat” în viața de zi cu zi modernă.

„Le înţeleg intenţia, dar o limită de două ore e imposibilă”, a scris un utilizator pe reţeaua de socializare X.

„În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit la un film” pe telefon, s-a plâns un alt internaut.

Alte persoane au spus că o astfel de decizie ar trebui să fie luată de familii şi nu de altcineva.

Primăria a precizat vineri, 22 august, că această limită de două ore nu este obligatorie şi că textul sublinia „că telefoanele mobile sunt utile şi indispensabile'” în viaţa de zi cu zi.

Propunerea urmează să fie analizată săptămâna viitoare. În cazul adoptării, va intra în vigoare în octombrie.

Tinerii japonezi petrec în medie puţin peste cinci ore, zilnic, pe internet în timpul săptămânii.