Incidentul cu ofițerul de presă care a îmbrâncit ziariști în Parlament: „Nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată după şedinţa de guvern, cum s-a ajuns la ”excesul de zel” al ofiţerului de presă care a împiedicat în urmă cu o zi presa să îi pună întrebări premierului, la plecarea din Parlament, scrie News.

”Cum se ajunge, în general, la excese de zel. Omenii consideră că e necesar să facă ceva într-un anumit moment. Dacă înţeleg eu corect substratul întrebării dumneavoastră, vreau să spun public, asumat şi cu toată hotărârea, pentru că am văzut că pe la televiziuni, aseară, au fost tot felul de speculaţii, nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, să îi împiedice. Pentru aşa ceva, pentru orice formă de protecţie fizică a premierului, există echipa SPP, care îl însoţeşte peste tot, o cunoaşteţi, probabil aţi văzut-o de nenumărate ori. Nu a existat un astfel de, nu ştiu, numiţi-i cum vreţi, mandat, indicaţie, cerere pentru domnul ofiţer de presă. De aceea, l-am numit un exces de zel”, a spus Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al Executivului a menţionat că a prezentat de ieri regrete pentru acest incident.

”Eu am considerat că a fost o atitudine nepotrivită. Vom verifica aspectele disciplinare, după cum v-am anunţat de ieri, în ceea ce urmează, însă aş vrea să fie foarte clar acest lucru: nu a existat niciun fel de... Singurul lucru, pe care a fost mandatat să-l facă, a fost să comunice jurnaliştilor prezenţi acolo pentru că, aşa cum se întâmplă, de regulă, de altfel, domnul premier nu va face declaraţii pe holurile Parlamentului”, a explicat Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă este ”o coincidenţă că acest lucru se întâmplă în mandatul unui premier care nu vrea să ia întrebări ale jurnaliştilor în afara unei conferinţe de presă, pentru că acest angajat s-a aflat şi în alte guverne şi niciodată nu a fost în această situaţie”, purtătorul de cuvânt al Guvernului a replicat: ”Ce înţelegeţi prin "nu este decât o coincidenţă"? Din punctul meu de vedere, nu există absolut nicio îndrituire a ofiţerului de presă pentru această atitudine, nicio îndrituire”.