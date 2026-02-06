Foto O schiță minusculă a unui picior, păstrată 200 de ani fără să-i știe autorul, vândută cu 27 de milioane de dolari

O schiță minusculă, reprezentând doar un picior cu călcâiul ușor ridicat și conturul unei umbre dedesubt, a fost vândută joi la licitația Christie’s din New York pentru 27,2 milioane de dolari, taxe incluse.

Michelangelo a schițat un picior cu cretă roșie ca pregătire pentru o frescă de pe tavanul Capelei Sixtine

Proprietarul ei, care trimisese inițial o fotografie a lucrării către o platformă online de evaluare, nu avea idee de valoarea sa reală. Desenul, de dimensiunea aproximativă a unei palme, a fost realizat de Michelangelo ca pregătire pentru una dintre frescele de pe tavanul Capelei Sixtine, pictată între 1508 și 1512.

Majoritatea schițelor lui Michelangelo s-au pierdut de-a lungul timpului, unele chiar fiind distruse de artist însuși. Acest mic desen oferă o perspectivă rară asupra metodei de lucru a maestrului Renașterii și corespunde piciorului figurii Sibilei libiene de pe tavanul capelei.

„Stând în fața acestui desen, se poate înțelege pe deplin forța creatoare a lui Michelangelo; aproape că putem simți energia fizică cu care a redat forma piciorului, apăsând cu putere creta roșie pe hârtie”, a declarat Giada Damen, expert Christie’s care a identificat lucrarea.

Schița, prima legată de Capela Sixtină scoasă vreodată la licitație, provine dintr-o familie care a păstrat lucrarea timp de peste 200 de ani. Ea a fost achiziționată în secolul XVIII de diplomatul elvețian Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin și transmisă urmașilor săi. Numele lui Michelangelo apare în colțul din stânga jos al desenului, confirmând autenticitatea sa, iar vânzarea a depășit de aproape 20 de ori estimarea inițială, stabilind un nou record pentru operele artistului la licitație.