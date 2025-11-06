Ministerul Mediului a stabilit sancțiuni uriașe pentru persoanele care hrănesc urşi în libertate. La cât ajung amenzile

Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 81/2021, actul normativ care reglementează intervenţia imediată în cazurile de prezenţă sau atac ale urşilor bruni în localităţi.

„Această ordonanţă oferă autorităţilor instrumentele legale pentru a acţiona rapid şi eficient în faţa unei situaţii care a devenit critică. Ne confruntăm cu tot mai multe cazuri în care urşii ajung în curţile oamenilor sau pe străzile localităţilor. Este o situaţie care pune presiune pe comunităţi, dar şi pe echipele de intervenţie. Cu această reglementare, găsim un echilibru între a proteja urşii, dar şi a asigura siguranţa cetăţenilor. Practic, oferim autorităţilor locale claritate, responsabilitate şi acţiune imediată. Ursul brun rămâne o specie strict protejată, dar intervenţiile trebuie adaptate realităţii din teren”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor şi pădurilor.

Noua reglementare are ca scop creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, reducerea numărului de incidente grave şi clarificarea procedurilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă, atunci când viaţa oamenilor sau bunurile acestora sunt puse în pericol, arată Ministerul Mediului într-un comunicat.

Forma adoptată de Guvern aduce o procedură mai simplă, mai rapidă şi mai aplicabilă imediat, prin: definirea „ursului habituat”, clarificarea sau simplificarea intervenţiei în intravilanul localităţilor, sancţionarea hrănirii urşilor, introducerea comunicării electronice în echipe dar şi clarificarea fluxului de finanţare.

Printre principalele modificări introduse de noua ordonanţă se numără:

Intervenţia rapidă în intravilan prin care se elimină obligativitatea acţionării graduale în cazul urşilor semnalaţi în interiorul localităţilor, echipele putând interveni imediat prin metoda adecvată: alungare, tranchilizare, relocare sau, dacă situaţia o impune, împuşcare/eutanasiere;

Definirea „ursului habituat”, acel exemplar care, prin contact repetat cu oamenii, şi-a pierdut frica naturală şi reprezintă un pericol real pentru populaţie;

Protejarea femelelor cu pui - în situaţiile în care o femelă este extrasă, puii acesteia vor fi relocaţi de urgenţă în centre specializate de reabilitare;

Simplificarea procedurilor birocratice - primăriile pot încheia un singur contract de permanenţă şi intervenţie cu un medic veterinar de liberă practică, pentru a asigura acţiunea rapidă şi coordonată în teren.

Ministerul mediului anunţă că Ordonanţa introduce şi sancţiuni ferme pentru hrănirea urşilor în libertate, o practică periculoasă şi tot mai des întâlnită în zone turistice precum Transfăgărăşanul, Bucegii sau alte arii montane.

”Hrănirea exemplarelor sălbatice le modifică acestora comportamentul natural, le reduce frica de om şi le atrage în localităţi, crescând riscul de atacuri. Astfel de gesturi aparent inofensive au dus, în ultimii ani, la numeroase incidente grave. De acum, orice persoană care hrăneşte un urs în libertate riscă amenzi între 10.000 şi 30.000 de lei”, spune instituţia.

„Este un mesaj clar: urşii nu sunt animale de spectacol, iar protejarea lor începe cu păstrarea distanţei. Hrănirea lor înseamnă punerea în pericol a vieţilor omeneşti şi a speciei însăşi”, a mai subliniat ministra Diana Buzoianu.

Prin aceste modificări, Ministerul mediului urmăreşte reducerea riscurilor pentru populaţie, restabilirea echilibrului în relaţia om–faună sălbatică şi prevenirea comportamentelor care favorizează habituarea urşilor.