Șefii CJ Iași, zece zile în Japonia pe bani publici. Președintele Costel Alexe: „Am promovat județul”

Șefii Consiliului Județean (CJ) Iași s-au aflat zece zile în Japonia, cheltuind 8.400 de euro din bani publici. Potrivit oficialilor, deplasarea a avut ca scop promovarea județului ca destinație de turism și investiții și schimb de bune practici cu instituțiile publice japoneze.

„Participarea delegației Consiliului Județean Iași la Expo 2025 Osaka a avut ca obiectiv principal promovarea județului Iași ca un actor activ pe scena globală”, cu mai multe direcții strategice, explică președintele CJ Costel Alexe în raportul vizitei efectuate în iunie în Japonia, potrivit Ziarul de Iași.

Obiectivele sale și ale vicepreședintelui Marius Dangă au fost să promoveze județul Iași ca destinație pentru investiții și turism, să prezinte proiecte precum parcuri industriale și spitalele regionale (cel nou de Boli Respiratorii, respectiv cel de Medicină Cardiovasculară), să facă schimb de bune practici cu actori economici și instituții publice japoneze.

Deplasarea a fost aprobată în martie 2025 de către plenul CJ, unde s-a stabilit că vor fi suportate cheltuieli de aproape 42 de mii de lei (8400 de euro) din bugetul propriu pentru biletele de avion și cazarea celor doi șefi ai administrației județului în cadrul unei delegații mai largi a României trimisă de Guvernul României la Osaka.

Marius Dangă a precizat că obiectivul vizitei a fost de a prelua „idei, metode și modele de colaborare între instituțiile locale și mediul economic sau academic, aplicabile în contextul ieșean”.

„Am adus Iașul în prim-plan, prezentând marile noastre proiecte: dezvoltarea de parcuri industriale, terminalul Cargo la Aeroportul Iași, spitalele regionale, huburi logistice și inițiative culturale”, a scris și Costel Alexe în raportul său remis Ziarului de Iași.

„Japonia este un model în ceea ce privește eficiența și sustenabilitatea în administrația publică. Am identificat metode care pot fi adaptate la Iași în domenii precum digitalizare, educație, sănătate și urbanism”, a menționat șeful CJ, însă fără să menționeze exemple concrete.

Delegația din care au făcut parte și ieșenii s-a deplasat în câteva locuri pe o rază de 50 km în jurul orașului Osaka – agenda discuțiilor cu oficialitățile locale fiind împărțită între subiecte de business și de administrație publică.

Punctul culminant al vizitei a fost Forumul de Afaceri România-Japonia 2025, organizat în Ziua României la Expo Osaka, la care au fost prezenți peste 150 de reprezentanți de firme din România și din Japonia.

Potrivit vicelui Marius Dangă, expoziția își propune să pună în practică tema principală, „Laboratorul Vieții Oamenilor”, și oferă un cadru de orientare pentru implementarea concretă a proiectelor.

Vizita în Japonia urmează să fie întoarsă în toamnă de venirea la Iași a unei delegații de oameni de afaceri japonezi.

Ar fi unul dintre rezultatele deplasării celor doi șefi ai CJ, „o misiune de deschidere internațională, poziționare regională și învățare din bune practici globale”, după cum a descris-o președintele Alexe.

„Într-o lume în continuă schimbare, cu provocări globale și competiție crescută pentru investiții, vizibilitatea internațională nu mai este un lux, ci o necesitate. Această deplasare a fost un semnal clar că județul Iași își asumă rolul de actor regional, deschis spre colaborări, idei noi și proiecte”, conchide raportul șefului CJ, idee asumată în egală măsură și de vicele Marius Dangă.