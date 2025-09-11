A fost găsită arma folosită pentru uciderea lui Charlie Kirk. FBI are imagini clare cu principalul suspect

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea activistului Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect, notează BBC.

Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au recuperat o puşcă cu bolt de mare putere pe care o consideră a fi arma folosită în asasinatul de miercuri.

Coles a declarat că pușca a fost găsită într-o zonă împădurită unde suspectul a fugit, iar arma va fi analizată de laboratorul FBI.

Suspectul „pare să fie de vârstă universitară”, a declarat comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, și se integra bine în mediul campusului.

Anchetatorii au colectat, de asemenea, „încălţăminte, amprente, o amprentă de palmă şi amprente de antebraţ pentru analiză”.

Noile imagini cu suspectul au apărut peste noapte, după ce anchetatorii au studiat înregistrările disponibile de la evenimentul din campusul universitar. Există „imagini video de bună calitate” și fotografii ale suspectului, dar oficialii au declarat că nu le vor face publice încă, deoarece ancheta este în curs .

Coles a precizat că FBI a primit peste 130 de ponturi, care sunt „investigate atent”.

Coles a mai spus că nu crede că publicul este în pericol, considerând atacul un „eveniment cu ţintă precisă”.

Cele două persoane reținute și ulterior absolvite de acuzația de împușcături „au fost amenințate” și „nu merită acest hărțuire”, au pledat autoritățile

Corpul lui Charlie Kirk a fost transportat la biroul medicului legist al statului, iar oficialii vor face demersurile necesare pentru a-l înapoia familiei, au adăugat aceștia.