Noi restricții de trafic pe podul peste Dunăre de la Brăila. Cât vor dura lucrările

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni, 20 iulie, instituirea unor noi restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila, pentru executarea lucrărilor la canalul drenant.

„După finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației pe calea 2 a podului peste Dunăre de la Brăila, începând cu data de 20.07.2026, traficul pe DN2S, banda 1, calea 1 (sensul Brăila – Jijila), între km 4+200 – km 6+660, va fi restricționat pentru executarea canalului drenant”, transmite CNAIR.

Compania precizează că circulația se va desfășura pe banda 2, iar restricția va fi menținută până pe 10 august.

„Reduceți viteza în zona lucrărilor și respectați semnalizarea temporară, păstrați distanța față de vehiculul din față, întrucât traficul poate fi îngreunat, fiți atenți la indicatoarele rutiere și la personalul care dirijează circulația și evitați manevrele bruște și adaptați stilul de condus la condițiile din șantier”, avertizează CNAIR.

Inaugurat în vara lui 2023, podul peste Dunăre de la Brăila a fost în centrul atenției din cauza problemelor apărute.

De mai multe ori, asfaltul de pe pod s-a stricat și a fost reparat. De altfel, podul nu a fost recepționat de autoritățile române din cauza problemelor enumerate și pentru că nu a fost finalizat/dat în circulație un drum de legătură de pe malul tulcean.

Podul peste Dunăre de la Brăila este cel mai mare pod suspendat construit în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră.

Podul are o lungime de aproximativ 2 kilometri şi le oferă şoferilor o alternativă, în afara traversării Dunării cu bacul, pentru a ajunge spre litoral.