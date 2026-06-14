Există povești care încep ca un film independent proiectat într-o sală aproape goală și se termină ca un blockbuster al memoriei colective. Povestea TIFF este una dintre ele. În vara lui 2002, într-un Cluj care părea decorul unui film de tranziție românesc – cu cinematografe obosite, câini vagabonzi și bănci vopsite în culorile tricolorului –, câțiva entuziaști au pornit o aventură pe care puțini ar fi pariat. Primul Festival Internațional de Film Transilvania aduna 9.000 de spectatori, 43 de filme din 15 țări și un invitat-surpriză, Jason Priestley, adus cu emoțiile și improvizațiile specifice oricărei producții realizate la limită de buget.

25 de ediții mai târziu, TIFF seamănă mai degrabă cu acele filme-cult care depășesc orice așteptare și schimbă regulile jocului. Dintr-un proiect născut la marginea marilor circuite culturale europene, festivalul s-a transformat într-un reper internațional, cu peste 100.000 de spectatori, sute de filme și invitați care au scris istorie pe marile ecrane ale lumii: Catherine Deneuve, Sophia Loren, Alain Delon, Geoffrey Rush, Nicolas Cage, Claudia Cardinale, Oliver Stone. Dar adevărata miză a TIFF nu se măsoară doar în covoare roșii și nume celebre. Festivalul a devenit scena pe care și-a făcut intrarea noul val al cinematografiei românești, locul unde regizori, producători și actori au găsit finanțări, parteneri și șansa de a ajunge la Cannes, Berlin sau Veneția. În culise, departe de aplauzele publicului, s-a construit una dintre cele mai importante platforme pentru industria de film din Europa de Est.

La aniversarea unui sfert de secol, afișul festivalului îl imaginează pe Forrest Gump așezat pe o bancă tricoloră din centrul Clujului, sub mottoul „Tot aici“. O imagine care funcționează ca un cadru simbolic: același oraș, aceeași bancă, dar o poveste cu totul diferită. Despre transformarea unui pariu aproape imposibil într-un fenomen cultural internațional, despre întâlnirile memorabile, accidentele fericite și lecțiile învățate în 25 de ani de TIFF a vorbit pentru „Weekend Adevărul“ Tudor Giurgiu, cofondatorul și președintele festivalului.

„Weekend Adevărul“: La 25 de ani de la prima ediție a TIFF, cu siguranță că cel mai important festival de film din România merită un premiu. Pentru ce credeți că ar trebui să primească acest premiu?

Tudor Giurgiu: Pentru constanță. Este un cuvânt pe care l-am învățat în documentarea despre Nadia Comăneci – „consistency“ – care reflectă o calitate a marilor campioni.

Ați început festivalul pe vremea când primar al Clujului era un personaj colorat în roșu-galben-albastru. Cum au decurs discuțiile cu Gheorghe Funar, edilul orașului care a vopsit inclusiv băncile în culorile tricolorului, așa cum ați făcut trimitere și în afișul de anul acesta al festivalului?

Din ce îmi aduc aminte, la prima ediție, Primăria a oferit o masă pentru invitați. Venind primarul Funar la festival, a văzut amploarea evenimentului și cumva a înțeles despre ce e vorba și cred că de la ediția a doua am aplicat și ne-au și dat o finanțare. În pofida a tot ce se spune despre el, Funar avea în primul rând o intuiție, un nas, cred că a văzut potențialul evenimentului într-o perioadă în care în Cluj nu prea se întâmplau multe lucruri și, nu știu, a mizat pe evenimentul acesta. Cred că festivalul a crescut și datorită faptului că am găsit un sprijin la administrație. Puteam să-l facem și fără acest sprijin, pentru că noi am avut sponsori de la prima ediție, dar a contat și faptul că el a zis „da, dom'le, hai să-i sprijinim“.

Ce-ți amintești din interacțiunile cu primăria lui Funar?

A fost amuzant că la a doua ediție, primarul a acordat un premiu câștigătorului Trofeului Transilvania. Nici nu știam că au pregătit un premiu. La un moment dat, a urcat pe scenă un domn de la primărie și a venit cu o cheie mare, „cheia orașului“. Câștigătorul era din Islanda și, cumva, domnul Funar s-a gândit să-i dea și această cheie, care nu era tricoloră, dar era legată cu panglici tricolore. El avea idei care mai de care mai sprințare. Cred că oamenii politici oglindesc foarte bine timpul. La vremea aceea, așa era: cu chei, cu tricolor, de aia am și împrumutat simbolul în afișul festivalului.

De ce nu ați făcut festivalul la București?

Eu stau în București din anii ’90. Nu sunt ca unii oameni cărora nu le place, sunt furioși, nu am dezvoltat tipul acesta de adversitate, dar nu e un oraș bun pentru festivaluri. E un oraș în care trebuie să străbați distanțe mari între puncte. Clujul, datorită geografiei, la fel și Timișoara, au o altă organizare și simți festivalul în oraș. În timpul TIFF-ului se simte o efervescență, vezi oameni cu badgeuri, vezi tot felul de personaje, orașul se schimbă. E o experiență plăcută, simți că festivalul e prezent. Nu ai nevoie să mergi cu metroul sau cu mașina o jumătate de oră... Sunt festivaluri și la București, dar nu cred că poți să creezi tipul acela de atmosferă și de stare pe care eu mi-o doream de la bun început. Așa ceva poți replica doar în orașele mici. Nu e doar despre film, festivalul înseamnă expoziții, ateliere, întâlniri, petreceri, evenimente. În arealul acesta din centrul orașul ai la o distanță foarte mică trei cinematografe, ai galerii de artă, ai cluburi, ai terase, restaurante. Zona e foarte ofertantă pentru un festival.

Toți banii pe regatul filmului

Cum ați reușit să convingeți primii sponsori?

Am avut noroc că în perioada aia făceam multe spoturi publicitare, reclame, și făcusem un spot pentru Nescafe, care era asociat ca sponsor mare al Festivalului de la Varșovia, cu care oricum noi lucram la nivel de mentorat. Le-am scris și cred că în două-trei săptămâni au și semnat sponsorizarea. Mi-am zis atunci: „Dacă atât de repede se întâmplă lucrurile, o să rupem cu proiectul“. Sigur, după aceea au urmat multe refuzuri, dar mi s-a părut că e foarte important pentru oricine pornește un proiect să aibă șansa unei prime întâlniri care să se concretizeze într-un contract semnat. Îți dă așa un mare plus de încredere.

Acum, bugetul TIFF se ridică la peste un milion de euro. Cu ce sumă ați făcut prima ediție sau primele ediții?

Chiar găsisem în laptop bugetul primei ediții, cu multe sute de mii și milioane (n.r. – în 2005 s-a trecut la denominare și 10.000 de lei au devenit 1 leu). Abonamentele la prima ediție erau ceva de genul 135.000 de lei și 400.000 de lei. Bugetul era până în 70-80.000 de euro. Noi nu eram plătiți, toată lumea făcea muncă voluntară. Dura şapte zile, deci practic plăteam toate filmele. Cred că aici se duceau cei mai mulți bani. Plăteai filmele, nu doar drepturile de licență, dar și aducerea lor aici, pentru că erau pe role, niște cutii uriașe care cântăreau mult. Și da, țin minte că plăteam o grămadă de bani pentru transportul filmelor, plus pe cazări și avioane.

Platformă pentru noul val al cinematografiei românești

Din 2003 a apărut secțiunea Zilele Filmului Românesc și s-a vorbit despre această secțiune ca despre o rampă de lansare pentru noul val din cinematografia românească. Cum s-a întâmplat acest lucru?

A fost o potriveală foarte bună, pentru că, într-un fel sau altul, ne-am potențat și ne-am ajutat reciproc. TIFF-ul a avut deodată filme bune, lucru care nu se întâmpla înainte cu filmele românești. Am avut conținut, pentru că altfel era absolut ridicol să faci un festival de film doar cu filme străine. Deci a fost o întâmplare fericită. În egală măsură, aceste filme, această generație a fost sprijinită în mod fundamental de TIFF care a devenit mai mult decât un festival. Noi ne-am transformat într-un fel de platformă de promovare pentru filmele și cineaștii respectivi timp de 365 de zile pe an. Mihai Chirilov (n.r. – directorul artistic al festivalului) primea permanent întrebări cu privire la filmele românești de la reprezentanți ai unor festivaluri de peste tot din Europa. Primeam diferite propuneri și oamenii veneau la noi dornici să-i cunoască pe Cristi Puiu, pe Răzvan Rădulescu, pe Porumboiu. Echipa festivalului a început să organizeze ulterior, cu o finanțare de la CNC, standurile României la cele două piețe de film mari, la Berlin și la Cannes, lucru care cumva a întărit impresia că TIFF-ul, prin echipa sa, a ajutat la poziționarea și la promovarea în special a acestor filme și a noului val al filmului românesc.

„Nasty”, documentarul despre viața tenismenului Ilie Năstase, în selecţia Festivalului de Film de la Roma

Cum a evoluat TIFF-ul de la un festival unde se proiectează filme la un eveniment complex cu ateliere, cu evenimente pentru industria cinematografică, cu masterclassuri, cu inițiative de descoperire a tinerelor talente?

Eu asta mi-am dorit de la bun început. Am pornit festivalul când aveam 30 de ani și îmi doream să pot aduce aici oameni cu putere de decizie în industria europeană de film să ne cunoască, să ne vadă proiectele, să putem să facem posibile înțelegeri pentru viitoare proiecte de film. Sigur te poți duce afară pentru acest gen de relații, dar asta însemna o cheltuială importantă. Cumva, platforma asta pe care TIFF-ul a deschis-o a fost pentru toată lumea, pentru o generație întreagă și altele care au urmat. Eu voiam de la început dimensiunea asta de „industry“, cum spunem noi. Voiam să fie integrată foarte bine în festival. Chiar dacă nu e vizibilă pentru publicul de rând, ea există. După care, sigur, sunt workshopuri pentru tineri, pentru copii, care au venit organic. La un moment dat făceam workshopuri pentru cei care ar vrea să se specializeze, să devină programatori sau șefi de săli de cinema, în condițiile în care în România au mai început să apară cinematografe nu doar în mall, iar oamenii aveau nevoie de o pregătire pe care n-o poți găsi nicăieri.

Ai spus la un moment dat că una dintre cele mai mari satisfacții ale tale este să te întâlnești cu părinții unor copii care au fost spectatori TIFF și apoi au ajuns la ateliere și la alte evenimente și, în final, au ajuns să facă ei înșiși filme. Îți amintești o poveste a unui tânăr care să fi ajuns să facă filme la nivel mare după ce a trecut prin mai multe etape de TIFF?

Sunt mulți dintre cei care au făcut Let's go Digital, atelierul pentru adolescenți între 14 și 18 ani. Andreea Borțun e numele cel mai cunoscut care, la ediția din acest an, are un film la Zilele Filmului Românesc. E greu de monitorizat câți copii au fost aduși de părinți la filme și ulterior au ajuns în industrie. Cred că a fost o evoluție firească. Nu exista la vremea respectivă Școala de film de la Universitatea „Babeș-Bolyai“. Cred că Universitatea Sapientia începuse cu catedra de audiovizual, de film. Deci, cumva TIFF-ul a adus și a făcut cumva facultățile să-și pună întrebări. Iată că în ediția de anul acesta și din anii precedenți, în selecția de la Zilele Filmului Românesc, au intrat filme făcute de studenții de la „Babeș-Bolyai“, după niște ani în care filmele lor erau sensibil mai proaste decât cele de la UNATC. Ba mai mult, nu sunt doar filme scurte, unii absolvenți au ajuns și cu lungmetraje, deci asta îți arată că e un progres, că e o gândire sănătoasă și o creștere organică de fapt a impactului TIFF.

Filmul, mutat din cinematograf în castel, livadă sau parcare

În 2006 s-au inaugurat proiecțiile gigant din Piața Unirii. Îți aduci aminte o întâmplare interesantă despre cinefili, despre modul în care s-a schimbat paradigma despre film ca fiind doar blockbusterul sau comedia americane văzute la mall?

Pentru mine, temerea majoră nu era legată de americani, ci de faptul că festivalul putea să fie perceput ca un fel de enclavă a unor ciudați care se uită la filme de artă, complicate, triste, filme în care nu se întâmplă nimic pe ecran. Și de ce ai vrea să te uiți la ele? Adică vin ăia, ciudații care stau în cinemauri de dimineața până seara... Or, odată cu proiecțiile din Piața Unirii, cred că festivalul s-a deschis exact spre publicul acela care cumva poate se uita de la distanță, dar n-avea curaj să vină la TIFF să vadă un film. Țin minte o conversație cu o taximetristă care îmi spunea foarte încântată că se apropie TIFF și fiica ei a cumpărat bilete și mergeau împreună să vadă un film în aer liber, își mai lua o bere. A fost cu un an înainte la TIFF, dar la început le era teamă de ce filme vor vedea. Au văzut însă câteva comedii și de atunci nu ratează ocazia să vină. Tipul acesta de public a fost câștigat și acest lucru mi s-a părut fantastic.

Regizorul Andrei Ujică, despre nostalgia autoritarismului: „Țările sunt pregătite foarte rar să-și privească propria istorie cu onestitate“

Cinema Victoria, pe de altă parte, care vine cu multe filme de artă difuzate la TIFF, a avut recordul de spectatori pe țară în ultimul sezon. Cum crezi că s-a întâmplat acest lucru?

Nu s-a întâmplat din senin. Noi am insistat pe lângă primărie, în momentul în care a preluat cinemaul de la România Film, să nu îl lăsăm de izbeliște. În orice caz, Primăria nu are expertiză să managerieze o astfel de sală și am avut înțelegere. Primarul Boc a spus pe loc să găsim o formă de asociere, în condițiile în care veniturile să se împartă, în condițiile în care să existe și proiecții pentru categorii de public precum pensionari sau studenți. Și odată făcut protocolul acesta, la cinema a venit un manager foarte bun, Gabriela Bodea, care condusese ani de zile România Film, știa meserie și cumva a menținut și a dezvoltat proiecte, inițiative noi, programe pentru tineret, festivaluri. După ce Gabriela s-a retras, a venit Marius Bălănescu, care lucrează cu noi de mulți ani. El a dus mai departe proiectele, a făcut tot felul de proiecte europene, a intrat în rețele europene de cinematografe, a câștigat granturi. Cinema Victoria e un loc unde se întâmplă multe și mi-a părut rău să văd că Cinema „Florin Piersic“ nu și-a găsit o identitate în zona de film. Noi suntem bucuroși de ce am făcut la Victoria și e incredibil pentru mulți din țară care se uită să vadă că sunt totuși trei săli de cinema în zona centrală, pe un areal de câțiva kilometri.

Castelul Banffy de la Bonțida este doar unul dintre locurile inedite unde TIFF-ul a organizat proiecții speciale. Care a fost cea mai interesantă experiență cu proiecțiile în locurile acestea inedite?

Au fost atât de multe că îmi e greu să aleg una. Țin minte că a fost o proiecție „Nosferatu“ cu orchestra Operei Maghiare la castelul Banffy. Fabuloasă experiență! Aceste locuri le găsim din discuții, din gură-n gură. De exemplu, anul acesta facem un eveniment în livada Palocsay. Am râs cu colegii mei pentru că mi-am găsit e-mailurile de acum zece ani, când le-am zis să facem o proiecție în această livadă. Am făcut poze și mi s-a părut că ar fi un loc inedit. Am făcut proiecții în piscină, pe un ciot de autostradă, în parcarea Iulius Mall – unde auzeai sonorul la sistemul audio al mașinii etc. La TIFF am vrut să scoatem lumea din zona de confort și să le propunem experiențe inedite, surprinzătoare. Asta cred că ține de experiența TIFF-ului: să ai dincolo de vizionare și de proiecții un element inedit, spectaculos.