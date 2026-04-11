Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Lumină, speranță, unitate și pace

Dragii mei,

Aceste zile sunt un prilej de a privi înapoi cu recunoștință la drumul parcurs împreună, la provocările pe care le-am transformat în lecții și la reușitele care ne-au unit mai mult decât orice contract sau proiect.

În lumina simbolică a acestei sărbători, care marchează biruința vieții asupra morții și a speranței asupra deznădejdii, vă transmit cele mai calde gânduri de pace și echilibru. Paștele nu reprezintă doar o tradiție adânc înrădăcinată în fibra noastră identitară, ci și un moment de respiro necesar în dinamica accelerată a lumii contemporane. Este acea „pauză de sens” care ne permite să ne reconectăm la valorile fundamentale: familia, credința și spiritul de sacrificiu pentru binele comun.

Când natura renaște și sufletele se deschid către iubire, să ne amintim de valorile care ne dau puterea de a merge mai departe. Primim astăzi simbolul perfect a ceea ce construim împreună: o rețea vie de infrastructuri critice, unite prin puterea comunicării. MEDAT, AFER, RADIOCOM, Uzina Mecanică Plopeni și LUNOX nu sunt doar instituții sau companii – ele formează un sistem strategic coerent care asigură siguranța, conectivitatea și reziliența națională.

Paștele este, mai presus de toate, sărbătoarea luminii. În fiecare dintre organizațiile noastre, oamenii sunt inima care face să bată motoarele, antenele și liniile de asamblare. De aceea, acest mesaj nu este doar un gest formal, ci o expresie a prețuirii pentru sănătatea, liniștea și bucuria fiecărei familii care ne este alături.

Fie că vorbim despre siguranța transportului feroviar strategic, despre comunicațiile de urgență, despre producția de muniție pentru apărarea țării sau despre capabilitățile moderne de mentenanță pe Flancul Estic NATO, toate aceste entități funcționează ca un singur organism datorită unei comunicări eficiente, sigure și continue.

Adevărata putere nu stă doar în resurse, ci în legătura dintre noi. La fel ca în imaginea de astăzi, unde fiecare element este conectat prin fluxuri de lumină, noi transformăm prin profesionalism infrastructura critică într-un scut solid pentru România.

Imaginea alăturată poartă cu ea nu doar estetica sărbătorii, ci și simbolul unei noi renașteri. Așa cum aminteam adesea vorbind despre ciclicitatea sistemelor sociale și despre nevoia de a regăsi „sensul” într-o lume dominată de tehnică, Învierea Domnului ne reamintește că nicio construcție umană, politică sau economică nu poate subzista fără o dimensiune spirituală autentică.

Vă doresc să petreceți aceste zile cu sănătate și încredere în forța noastră comună. Masa de Paște să vă fie îmbelșugată nu doar cu bucate tradiționale, ci mai ales cu prezența celor dragi și cu povești frumoase. Să ne reîntâlnim cu energia de a face România mai sigură, mai modernă și mai conectată.

Cu recunoștință pentru încrederea acordată, mă-nclin în fața voastră și vă spun din inimă: Sărbători binecuvântate și tot binele din lume!

La mulți ani! Hristos a Înviat!

Cu respect și prețuire,

Corneliu Vișoianu

