Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Trei politicieni moldoveni, printre care primarul Chișinăului, au dat în judecată Poliția de Frontieră și SRI. Cer să li se permită intrarea în România și în Schengen

Publicat:

Trei politicieni moldoveni – Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternativa Națională, Vasile Tarlev, fost premier al Republicii Moldova și lider al Partidului Viitorul Moldovei, și Natalia Morari, fostă jurnalistă și politician independent – au deschis procese la Curtea de Apel București împotriva Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații (SRI), contestând interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen pe o perioadă de 5 ani, primită pe 7 iulie 2025, notează Libertatea.ro. 

Trei politicieni din Republica Moldova, considerați pericol pentru siguranța națională. FOTO: Arhivă
Trei politicieni din Republica Moldova, considerați pericol pentru siguranța națională. FOTO: Arhivă

Ceban – o nouă încercare de a scăpa de interdicție

Ion Ceban a pierdut deja un proces prin care încerca suspendarea executării interdicției de a intra în România. În prezent, acesta așteaptă pronunțarea în litigiul privind regimul străinilor, unde solicită anularea măsurii. La termenul din 2 decembrie 2025, instanța a amânat judecata pentru ca avocații lui Ceban să poată consulta documentele secrete depuse de SRI și pentru a identifica un grefier cu certificare ORNISS. Următorul termen de judecată este stabilit pentru 11 martie 2026.

Vasile Tarlev a atacat și el interdicția emisă prin documentul nr. 408388/07/07/2025, urmând ca procesul să se judece pe 1 aprilie 2026. Natalia Morari a depus o cerere similară, dar nu a primit încă un termen de judecată.

Toate cele trei procese se desfășoară la Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, instituțiile pârâte fiind Poliția de Frontieră și SRI.

Contextul măsurii

Ministerul Afacerilor Externe a explicat succint pe 9 iulie 2025: „Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare. Măsura este o interdicție de acces în spațiul Schengen.”

Cei trei politicieni sunt percepuți ca exponenți ai unui curent „suveranist” în Republica Moldova, apropiat de discursul AUR și al lui Călin Georgescu, criticând instituțiile europene și manifestând o poziție favorabilă sau neutră față de Rusia.

Cine este Ion Ceban  

Primarul Chișinăului din 2019 și fondator al Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a avut anterior legături cu comuniștii și socialiștii din Republica Moldova. În trecut, s-a pronunțat împotriva Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și a susținut Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

Presiunea și legăturile lui Ceban cu Federația Rusă sunt documentate, inclusiv cu agenți FSB care ar fi sprijinit campaniile sale electorale și ar fi creat rețele de influență.  

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu a explicat interdicția lui Ion Ceban de a intra pe teritoriul României și, implicit, al Schengen.

„În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse”, a declarat Oana Țoiu la Digi24. 

Vasile Tarlev – fost premier și decorat de Putin

Fost premier al Republicii Moldova între 2001 și 2008, Vasile Tarlev a fost decorat în 2016 de președintele rus Vladimir Putin cu „Ordinul Prieteniei”. Lider al Partidului Viitorul Moldovei, acesta promovează neutralitatea în contextul războiului din Ucraina și reluarea parteneriatului strategic cu Rusia. Presa moldoveană susține că Tarlev ar fi susținut de cercurile Kremlinului și de rețelele oligarhului Ilan Șor.

Natalia Morari – jurnalista-politician cu legături controversate

Fostă jurnalistă și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Natalia Morari a avut un discurs antisistem și suveranist, criticând „globaliștii” și „Soros”. Campania sa electorală a fost finanțată, potrivit presei moldovenești, de oligarhul Veaceslav Platon, condamnat în Rusia pentru spălare de bani. Morari este inclusă în baza de date ucraineană „Mirotvoreț”, catalogată drept agent al serviciilor de informații rusești.

Decizia instanței

Cererea lui Ion Ceban de suspendare a interdicției a fost respinsă prin Hotărârea nr. 1297/2025 din 11 septembrie 2025. Instanța a motivat că OUG nr. 194/2002 prevede o procedură specială privind contestarea măsurilor de interdicție, incompatibilă cu prevederile generale privind suspendarea actelor administrative (Legea nr. 554/2004). Astfel, măsura de interdicție este considerată pentru securitate națională și nu poate fi suspendată în timpul procesului.

„Actul administrativ care stabilește interdicția privește securitatea națională, instituind o măsură restrictivă la adresa reclamantului, caz în care legea exclude expres posibilitatea suspendării executării actului,” se arată în motivarea instanței.

Judecata lui Ion Ceban se va pronunța pe 11 martie 2026, procesul lui Vasile Tarlev este programat pentru 1 aprilie 2026, iar instanța nu a stabilit încă un termen pentru dosarul Nataliei Morari.

