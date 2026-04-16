Nicușor Dan va participa la conferința convocată de Macron și Starmer privind securizarea Strâmtorii Ormuz

Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri, în format online, la conferința organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de premierul britanic, Keir Starmer, dedicată discuțiilor privind securizarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale.

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială, în contextul în care România s-a alăturat recent unei declarații internaționale privind asigurarea libertății de navigație în zonă.

La finalul lunii martie, șeful statului a anunțat că România face parte din grupul statelor care au semnat declarația comună privind protejarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Din acest grup fac parte, printre altele, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru transportul de petrol și gaze.

Nicușor Dan a subliniat atunci că implicarea României are un caracter exclusiv diplomatic.

„Această declarație nu înseamnă că România va intra în conflict, ci că va sprijini demersurile diplomatice pentru menținerea securității în zonă, fără implicare militară”, a explicat președintele într-o postare publicată pe Facebook.

Conferința de vineri este co-prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer și vizează stabilirea unui cadru de cooperare internațională pentru protejarea rutelor maritime din zonă.

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor urmări formarea unei „misiuni multilaterale și exclusiv defensive”, menită să „restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile de securitate o vor permite”.

Inițiativa ar urma să fie susținută de state „nebeligerante”, însă nu a fost confirmată lista completă a participanților.

Demersul diplomatic are loc în contextul deteriorării situației de securitate din regiune, după eșecul negocierilor recente dintre Iran și Statele Unite privind programul nuclear iranian.

Fostul președinte american Donald Trump a declarat, după eșecul discuțiilor, că SUA ar putea restricționa accesul navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, măsură care ar urma să crească presiunea asupra Teheranului.

În paralel, Masoud Pezeshkian a purtat discuții cu lideri europeni, inclusiv cu Emmanuel Macron, în încercarea de a detensiona situația.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru transportul global de energie, iar orice blocaj are efecte imediate asupra piețelor internaționale.

În ultimele zile, tensiunile din regiune au dus deja la creșteri ale prețurilor la petrol și gaze, pe fondul temerilor legate de o posibilă escaladare a conflictului.

În acest context, summitul de vineri își propune să reunească state partenere pentru o abordare comună, însă rămâne neclar în ce măsură inițiativa franco-britanică va reuși să reducă tensiunile din regiune.