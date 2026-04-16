Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Compromisul pe care ar fi dispus să-l facă Iranul privind Strâmtorea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Iranul ar putea permite navelor să circule liber prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz, fără riscul unor atacuri, potrivit unei propuneri avansate în cadrul negocierilor cu Statele Unite, potrivit unei surse informate de la Teheran. Oferta este însă condiționată  de încheierea unui acord care să prevină reluarea conflictului, relatează Reuters și Times of Israel.

Războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a provocat cea mai mare perturbare din istorie a livrărilor globale de petrol și gaze, după ce Teheranul a blocat traficul prin strâmtoare, rută esențială pentru aproximativ 20% din fluxurile globale de țiței și gaze naturale lichefiate.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, sute de petroliere și alte nave, precum și aproximativ 20.000 de marinari au rămas blocați în Golful Persic. Un armistițiu de două săptămâni a intrat în vigoare pe 8 aprilie, iar președintele american Donald Trump a declarat miercuri că războiul „este aproape de final”, însă controlul asupra Strâmtorii Ormuz rămâne un aspect cheie al negocierilor.

Potrivit sursei citate, Iranul ar putea accepta ca navele să folosească ruta din apele Omanului, fără nicio ingerință din partea Teheranului. Nu este clar însă dacă Iranul ar și curăța eventualele mine din zonă sau dacă toate navele, inclusiv cele asociate Israelului, ar putea tranzita liber.

Aceeași sursă a subliniat că propunerea depinde de disponibilitatea Washingtonului de a răspunde cerințelor Teheranului, condiție esențială pentru un posibil acord în legătură cu controlul asupra strâmtorii.

Casa Albă și Ministerul iranian de Externe nu au oferit imediat reacții oficiale. Un oficial occidental din domeniul securității a confirmat că ideea circulației libere prin apele Omanului este în discuție, însă nu e clar dacă SUA au dat vreun răspuns până în prezent.

Strâmtoarea Ormuz, cu o lățime de doar 34 de kilometri, leagă Golful Persic de Oceanul Indian și reprezintă o arteră vitală pentru transportul de energie și alte bunuri esențiale. Propunerea Iranului ar marca prima retragere vizibilă de la pozițiile mai dure din ultimele săptămâni, când autoritățile de la Teheran au sugerat inclusiv taxarea tranzitului sau impunerea suveranității asupra căii navigabile - măsuri considerate fără precedent și contrare convențiilor maritime.

Statele membre ale Organizației Maritime Internaționale au respins ideea introducerii unor taxe, avertizând că aceasta ar „stabili un precedent periculos”.

În paralel, armata SUA a anunțat că a blocat complet comerțul maritim al Iranului și a obținut „superioritate maritimă” în Orientul Mijlociu, după instituirea unei blocade asupra petrolierelor care părăsesc porturile iraniene. Traficul naval global a rămas redus de la izbucnirea conflictului.

Iranul a avertizat anterior că ar putea extinde blocajul și în Marea Roșie, dacă blocada americană va continua.

Miniștrii de finanțe din aproape o duzină de țări, în frunte cu Marea Britanie, au cerut tuturor părților implicate să respecte armistițiul, avertizând că situația continuă să afecteze economia globală. „Reluarea ostilităților, extinderea conflictului sau perturbările continue în Strâmtoarea Ormuz ar reprezenta riscuri suplimentare serioase pentru securitatea energetică globală, lanțurile de aprovizionare și stabilitatea economică și financiară”, se arată într-un comunicat comun.

