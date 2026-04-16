search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În timp ce lumea are ochii ațintiți asupra Iranului, China ocupă o insulă din largul coastelor Vietnamului

0
0
Publicat:

În timp ce tensiunile din jurul Iranului și al Strâmtorii Ormuz domină agenda internațională, China a făcut un pas strategic aproape neobservat: a construit o insulă artificială în largul coastelor Vietnamului, fără a trage un singur foc de armă.

China a construit o insulă artificială în largul coastelor Vietnamului/FOTO:X
China a construit o insulă artificială în largul coastelor Vietnamului/FOTO:X

Noua formațiune, realizată la aproximativ 400 de kilometri de litoralul vietnamez, a fost creată într-un ritm accelerat, cu ajutorul unor nave specializate în dragaj. În mod surprinzător, reacțiile internaționale au fost limitate, iar primul protest oficial a venit abia din partea Vietnamului, la câteva luni după începerea lucrărilor.

Strategia Beijingului nu este una nouă. De ani buni, China combină presiunea juridică cu demonstrații de forță în regiune, consolidându-și poziția în disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud. Cu toate acestea, în cazul recifului Antelope, reacțiile statelor implicate au fost prudente, pe fondul temerilor că o confruntare directă ar putea declanșa o nouă criză regională sau ar putea oferi Chinei un avantaj strategic în eventuale scenarii legate de Taiwan.

Reciful Antelope face parte din arhipelagul Paracel, aflat sub control chinez din 1974, după ce a fost preluat de la Vietnamul de Sud. Zona este revendicată atât de China, cât și de Taiwan și Vietnam, iar statutul său juridic rămâne disputat.

Din punct de vedere al dreptului internațional, diferența dintre un recif și o insulă este esențială. Doar o insulă recunoscută legal poate genera o mare teritorială de 12 mile marine și o zonă economică exclusivă extinsă. În cazul recifului Antelope, interpretările sunt divergente, însă consensul este că acesta nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat o insulă în sens juridic.

China își fundamentează revendicările pe o interpretare contestată a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), considerată cadrul legal fundamental pentru reglementarea spațiilor maritime. Conform acesteia, statutul unei formațiuni este determinat de starea sa naturală, anterioară oricăror intervenții umane. Cu alte cuvinte, transformarea unui recif într-o insulă artificială nu conferă automat drepturi suverane asupra apelor și resurselor din jur.

Nu este pentru prima dată când Beijingul recurge la astfel de tactici. Între 2013 și 2015, China a construit mai multe insule artificiale în arhipelagul Spratly, în zone revendicate de Filipine și Vietnam, prin lucrări de amploare care au modificat semnificativ mediul marin.

În 2016, un tribunal internațional a decis, într-un caz intentat de Filipine, că aceste activități de dragare au încălcat obligațiile Chinei privind protecția mediului, provocând distrugeri majore recifelor de corali.

Noua construcție din apropierea Vietnamului readuce în prim-plan strategia Beijingului de a-și consolida controlul în regiune prin fapte împlinite, într-un moment în care atenția comunității internaționale este concentrată în altă parte.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Roxana Vașniuc și soțul ei au anunțat divorțul. Ce declarații au făcut cei doi foști parteneri: „Sinceritatea s-a pierdut”
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării

OK! Magazine

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță