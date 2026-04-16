În timp ce lumea are ochii ațintiți asupra Iranului, China ocupă o insulă din largul coastelor Vietnamului

În timp ce tensiunile din jurul Iranului și al Strâmtorii Ormuz domină agenda internațională, China a făcut un pas strategic aproape neobservat: a construit o insulă artificială în largul coastelor Vietnamului, fără a trage un singur foc de armă.

Noua formațiune, realizată la aproximativ 400 de kilometri de litoralul vietnamez, a fost creată într-un ritm accelerat, cu ajutorul unor nave specializate în dragaj. În mod surprinzător, reacțiile internaționale au fost limitate, iar primul protest oficial a venit abia din partea Vietnamului, la câteva luni după începerea lucrărilor.

Strategia Beijingului nu este una nouă. De ani buni, China combină presiunea juridică cu demonstrații de forță în regiune, consolidându-și poziția în disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud. Cu toate acestea, în cazul recifului Antelope, reacțiile statelor implicate au fost prudente, pe fondul temerilor că o confruntare directă ar putea declanșa o nouă criză regională sau ar putea oferi Chinei un avantaj strategic în eventuale scenarii legate de Taiwan.

Reciful Antelope face parte din arhipelagul Paracel, aflat sub control chinez din 1974, după ce a fost preluat de la Vietnamul de Sud. Zona este revendicată atât de China, cât și de Taiwan și Vietnam, iar statutul său juridic rămâne disputat.

Din punct de vedere al dreptului internațional, diferența dintre un recif și o insulă este esențială. Doar o insulă recunoscută legal poate genera o mare teritorială de 12 mile marine și o zonă economică exclusivă extinsă. În cazul recifului Antelope, interpretările sunt divergente, însă consensul este că acesta nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat o insulă în sens juridic.

China își fundamentează revendicările pe o interpretare contestată a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), considerată cadrul legal fundamental pentru reglementarea spațiilor maritime. Conform acesteia, statutul unei formațiuni este determinat de starea sa naturală, anterioară oricăror intervenții umane. Cu alte cuvinte, transformarea unui recif într-o insulă artificială nu conferă automat drepturi suverane asupra apelor și resurselor din jur.

Nu este pentru prima dată când Beijingul recurge la astfel de tactici. Între 2013 și 2015, China a construit mai multe insule artificiale în arhipelagul Spratly, în zone revendicate de Filipine și Vietnam, prin lucrări de amploare care au modificat semnificativ mediul marin.

În 2016, un tribunal internațional a decis, într-un caz intentat de Filipine, că aceste activități de dragare au încălcat obligațiile Chinei privind protecția mediului, provocând distrugeri majore recifelor de corali.

Noua construcție din apropierea Vietnamului readuce în prim-plan strategia Beijingului de a-și consolida controlul în regiune prin fapte împlinite, într-un moment în care atenția comunității internaționale este concentrată în altă parte.