Crin Antonescu rupe tăcerea privind posibila implicare a liberalilor în trucajul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea

Crin Antonescu neagă orice implicare în apariția fotografiilor controversate cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, după apariţia informaţiilor privind o eventuală implicare a liberalilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Crin Antonescu, susținut în 2025 de PSD, PNL și UDMR, a oferit prima reacție publică după ce o parte a presei a relatat că fotografiile cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, făcute publice în campania electorală de către Elena Lasconi, ar fi fost, de fapt, o înscenare pusă la cale de liberali.

Crin Antonescu a ţinut să puncteze că aceste materiale nu i-au adus niciun beneficiu electoral și a subliniat că apariția lor ar fi afectat voturile altor candidați.

„În principiu, doamna Lasconi a pierdut niște voturi care s-au dus, probabil, spre Nicușor Dan. Deci, în niciun caz nu mi-a folosit mie chestiunea asta”, a declarat Crin Antonescu.

Într-o declarație acordată DC News, Crin Antonescu a negat orice legătură cu imaginile făcute publice cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor.

„Am văzut ce s-a întâmplat în campania electorală la momentul respectiv. Despre informațiile care apar în G4Media pe surse nu am nicio idee, nu am ce să comentez. Despre numele de acolo nu am habar, nu le-am auzit în viața mea. Nu am avut eu nicio legătură cu chestiunea asta. Nu știu ce altceva aș putea să vă spun, pentru că nu am… Dacă îmi aduc aminte bine, cred că doamna Lasconi a produs filmulețul ăla. Mie nu mi-a folosit în niciun fel în campania electorală, pentru că doamna Lasconi a produs chestiunea asta.

Cei doi contracandidați, Nicușor Dan și Victor Ponta, au negat. Au și deschis această acțiune. Din chestiunea asta nu ne putem da seama, dar, în principiu, doamna Lasconi a pierdut niște voturi care s-au dus, probabil, spre Nicușor Dan”, a declarat Crin Antonescu.

Controversa fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Este vorba despre controversatele fotografii publicate de Elena Lasconi pe Facebook cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, care prezentau o presupusă întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor.

La momentul respectiv, atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au negat existența unei astfel de întâlniri.

Publicarea imaginilor a stârnit controverse, mai ales că, potrivit sondajului AtlasIntel din 2 mai 2025, cu doar două zile înainte de alegeri, lupta era strânsă: George Simion era creditat cu 30,2% din intențiile de vot, Crin Antonescu cu 24,3%, Nicușor Dan cu 22,4%, Victor Ponta cu 11,3%, iar Elena Lasconi cu 6,3%.

Surse citate de G4Media au susținut că operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Antonescu și executată cu personaje implicate anterior în campania lui Nicușor Dan şi că procurorii DIICOT au audiat ulterior persoane implicate în realizarea filmării: Bicuți Andrei-Gabriel, administrator al S.C. Training Private Group S.R.L., și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, care ar fi coordonat realizarea materialului video încă de la începutul lunii aprilie 2025.