Nicușor Dan salută eforturile lui Trump privind „un acord de pace negociat și sustenabil” în războiul din Ucraina

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, 21 noiembrie, că monitorizează evoluția privind războiul din Ucraina. În mesajul publicat pe X, acesta salută eforturile președintelui Donald Trump „de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unui acord de pace negociat și sustenabil.”

„Monitorizez cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unui acord de pace negociat și sustenabil”, transmite președintele pe X.

De asemenea, președintele reafirmă că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile păcii viitoare în Ucraina și de aranjamentele ulterioare.

„Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă.

Trăim un moment important care cere de la toți maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca oricând importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității între aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO.

Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm aceste dinamici și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, adaugă Nicușor Dan.

Ucraina a primit, miercuri, 19 noiembrie, o nouă propunere de pace din partea SUA, care prevede, printre altele, să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.

Conform informațiilor publicate, partea americană face presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un acord în cadrul a ceea ce a fost descris drept un „calendar agresiv” .

Potrivit planului, Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritoriul său, să limiteze dimensiunea forțelor sale armate și să consacre în Constituție angajamentul de a nu adera niciodată la NATO. Planul conține și garanții de securitate.