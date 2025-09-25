Nicușor Dan și Ilie Bolojan deplâng moartea Cardinalului Lucian Mureşan, „simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice”

Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis un mesaj, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Președintele Nicușor Dan a subliniat în mesajul său de condoleanțe că Lucian Mureșan şi-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică şi instituţiile statului român şi pentru a ajuta societatea românească să-şi vindece rănile trecutului, să-şi urmeze calea libertăţii şi a maturităţii democratice în Europa.

"În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale", a afirmat preşedintele.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian "rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate".

"Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România", a punctat şeful statului.

Potrivit acestuia, Cardinalul Lucian Mureşan a păstrat vie în memoria românilor "rolul esenţial pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a avut în afirmarea identităţii naţionale şi în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918".

Nicuşor Dan a amintit că în 1948 Biserica a fost supusă persecuţiilor politice, arestărilor, umilinţelor clericilor şi credincioşilor şi desfiinţării de către regimul comunist.

"Îmi exprim speranţa ca această încercare grea a plecării dintre noi a Preafericitului Părinte Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Cardinal al Bisericii Catolice, va fi un prilej de reflecţie la rolul constructiv şi reconciliator al Bisericii şi al valorilor creştine în societate", a mai transmis şeful statului.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan s-a arătat trist de trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

”Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990. Transmit condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Ilie Bolojan în mesajul său pe Facebook.