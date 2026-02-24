search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Niculae Ionescu-Galbeni, simbol al rezistenței anticomuniste, împlinește 100 de ani

0
0
Publicat:

Fost profesor, parlamentar și lider țărănist, Niculae Ionescu-Galbeni, una dintre figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din România, împlinește astăzi 100 de ani. Viața sa a fost marcată de detenție politică, supraveghere constantă și, după 1989, de un rol important în reconstrucția PNȚCD.

Niculae Ionescu-Galbeni, între Gavril Dejeu și Emil Constantinescu FOTO: FB/ Oamenii lui Coposu
Niculae Ionescu-Galbeni, între Gavril Dejeu și Emil Constantinescu FOTO: FB/ Oamenii lui Coposu

Niculae Ionescu-Galbeni s-a născut la 24 februarie 1926, la București, într-o familie de intelectuali. De timpuriu, a fost atras de viața politică și s-a alăturat organizației de tineret a Partidului Național Țărănesc, implicându-se activ în mișcările anticomuniste încă din perioada studenției.

În anii 1945 și 1946, Ionescu-Galbeni a participat la manifestațiile împotriva regimului sovietic. După arestarea liderilor PNȚ, în 1947, a făcut parte dintr-un grup clandestin care răspândea manifeste împotriva procesului politic intentat de autoritățile comuniste. Grupul, cunoscut sub numele de „trotiliștii”, a intrat rapid în atenția Securității.

A fost arestat și condamnat la cinci ani de închisoare politică. Detenția sa a însemnat trecerea prin unele dintre cele mai dure penitenciare ale regimului comunist, printre care Văcărești, Aiud, Pitești și Târgu Ocna. În această perioadă, s-a îmbolnăvit de tuberculoză, boală care i-a afectat grav sănătatea.

Eliberat în 1955, a rămas sub supravegherea strictă a Securității, dar a reușit să își continue studiile universitare și să lucreze în domeniul construcțiilor și al cercetării.

Întâlniri secrete și rezistență politică în anii comunismului

În anii ’70, în plin regim Ceaușescu, Niculae Ionescu-Galbeni a continuat activitatea politică în clandestinitate. Alături de alți lideri național-țărăniști, printre care și Corneliu Coposu, a participat la întâlniri secrete în cadrul cărora erau redactate documente cu caracter politic.

Aceste activități nu au trecut neobservate de autorități. Securitatea a monitorizat constant grupul, instalând microfoane în locuințele membrilor și aplicând măsuri de supraveghere intensă.

După 1989. Un rol-cheie în reînființarea PNȚCD

După Revoluția din 1989, Niculae Ionescu-Galbeni s-a implicat direct în reînființarea Partidului Național Țărănesc sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. A fost consilier apropiat al lui Corneliu Coposu și a ocupat funcția de vicepreședinte al partidului, având un rol important în conturarea doctrinei creștin-democrate.

Între 1990 și 2000, a fost deputat în Parlamentul României și a condus Comisia de control al activității SRI, una dintre cele mai sensibile structuri parlamentare ale perioadei de tranziție.

Pe lângă activitatea politică, Ionescu-Galbeni a publicat și lucrări de analiză. În 2023 a lansat volumul PNȚCD privit din interior, 1997-2000, iar memoriile sale, intitulate O viață pe făgașul țărănismului, urmează să apară în cursul acestui an.

La împlinirea vârstei de 100 de ani, Niculae Ionescu-Galbeni rămâne un simbol al consecvenței politice și al rezistenței anticomuniste, un martor al unor momente decisive din istoria recentă a României.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
O tânără cerșea într-un scaun cu rotile în Bacău, dar când au venit polițiștii „s-a produs o minune”. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
gandul.ro
image
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
mediafax.ro
image
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
observatornews.ro
image
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ridichi murate, noul trend în bucătăriile tinerilor. Rețeta simplă pas cu pas
playtech.ro
image
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
De ce nu a promulgat Nicuşor Dan legea privind pensiile magistraţilor
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea