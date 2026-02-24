Niculae Ionescu-Galbeni, simbol al rezistenței anticomuniste, împlinește 100 de ani

Fost profesor, parlamentar și lider țărănist, Niculae Ionescu-Galbeni, una dintre figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din România, împlinește astăzi 100 de ani. Viața sa a fost marcată de detenție politică, supraveghere constantă și, după 1989, de un rol important în reconstrucția PNȚCD.

Niculae Ionescu-Galbeni s-a născut la 24 februarie 1926, la București, într-o familie de intelectuali. De timpuriu, a fost atras de viața politică și s-a alăturat organizației de tineret a Partidului Național Țărănesc, implicându-se activ în mișcările anticomuniste încă din perioada studenției.

În anii 1945 și 1946, Ionescu-Galbeni a participat la manifestațiile împotriva regimului sovietic. După arestarea liderilor PNȚ, în 1947, a făcut parte dintr-un grup clandestin care răspândea manifeste împotriva procesului politic intentat de autoritățile comuniste. Grupul, cunoscut sub numele de „trotiliștii”, a intrat rapid în atenția Securității.

A fost arestat și condamnat la cinci ani de închisoare politică. Detenția sa a însemnat trecerea prin unele dintre cele mai dure penitenciare ale regimului comunist, printre care Văcărești, Aiud, Pitești și Târgu Ocna. În această perioadă, s-a îmbolnăvit de tuberculoză, boală care i-a afectat grav sănătatea.

Eliberat în 1955, a rămas sub supravegherea strictă a Securității, dar a reușit să își continue studiile universitare și să lucreze în domeniul construcțiilor și al cercetării.

Întâlniri secrete și rezistență politică în anii comunismului

În anii ’70, în plin regim Ceaușescu, Niculae Ionescu-Galbeni a continuat activitatea politică în clandestinitate. Alături de alți lideri național-țărăniști, printre care și Corneliu Coposu, a participat la întâlniri secrete în cadrul cărora erau redactate documente cu caracter politic.

Aceste activități nu au trecut neobservate de autorități. Securitatea a monitorizat constant grupul, instalând microfoane în locuințele membrilor și aplicând măsuri de supraveghere intensă.

După 1989. Un rol-cheie în reînființarea PNȚCD

După Revoluția din 1989, Niculae Ionescu-Galbeni s-a implicat direct în reînființarea Partidului Național Țărănesc sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. A fost consilier apropiat al lui Corneliu Coposu și a ocupat funcția de vicepreședinte al partidului, având un rol important în conturarea doctrinei creștin-democrate.

Între 1990 și 2000, a fost deputat în Parlamentul României și a condus Comisia de control al activității SRI, una dintre cele mai sensibile structuri parlamentare ale perioadei de tranziție.

Pe lângă activitatea politică, Ionescu-Galbeni a publicat și lucrări de analiză. În 2023 a lansat volumul PNȚCD privit din interior, 1997-2000, iar memoriile sale, intitulate O viață pe făgașul țărănismului, urmează să apară în cursul acestui an.

La împlinirea vârstei de 100 de ani, Niculae Ionescu-Galbeni rămâne un simbol al consecvenței politice și al rezistenței anticomuniste, un martor al unor momente decisive din istoria recentă a României.