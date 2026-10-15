Muzeul Sarmalelor se deschide la București. Ce alte surprize găsesc vizitatorii la târgul de produse alimentare artizanale

Artisan Food Market, târg de produse artizanale aflat la cea de-a XIII-a ediție, începe vineri, 16 octombrie, la Biblioteca Națională a României din București. Evenimentul reunește 110 producători români și internaționali, cu produse care variază de la șofran și făinuri din soiuri românești de cereale până la zacuscă pescărească premiată și pălincă în sticle în care fructul crește direct în interior. Tot vineri se deschide și Muzeul Sarmalelor.

Artisan Food Market începe vineri la Biblioteca Națională București Foto: artisan food market

Artisan Food Market își deschide porțile vineri, 16 octombrie, în atriumul Bibliotecii Naționale a României, unde va putea fi vizitat până duminică, 18 octombrie, la ora 20:00. Târgul ajunge la cea de-a XIII-a ediție și se desfășoară pentru prima dată în această locație.

Potrivit organizatorilor, evenimentul reunește 102 producători români și opt internaționali, iar aproximativ 98% din expoziție este dedicată produselor alimentare. Vizitatorii vor putea cumpăra produse artizanale, vor putea participa la degustări și demonstrații și vor avea ocazia să descopere poveștile antreprenorilor din spatele acestora.

Biletul de intrare costă 20 de lei.

„Suntem la prima ediție scalată la asemenea dimensiuni, într-o locație atât de frumoasă și de semnificativă. Vorbim deja despre o industrie a artizanilor și de un public avizat, care știe ce vine să guste. De restaurante care vin să-și aleagă furnizorii. De părinți care aleg calitate și sănătate pentru mâncarea copiilor. Se naște ceva uriaș”, spune Ciprian Dincă, organizatorul evenimentului.

Șofran cultivat acasă, zacuscă pescărească și vin de la o cramă de un hectar

Printre produsele prezentate la târg se numără șofranul, unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Grădina cu Șofran va aduce atât condimentul, cât și bulbi pe care vizitatorii îi pot cumpăra pentru a încerca să îl cultive acasă.

O altă prezență este Crama Lipiot, înființată în 2026, care produce vin pe o suprafață de numai un hectar de vie și care a obținut deja premii la concursuri de profil.

La capitolul conserve, Trio Arca vine cu zacuscă pescărească preparată cu sturion, păstrăv și crap. Produsele producătorului au obținut recunoaștere la Great Taste Awards, competiție internațională dedicată produselor alimentare. Oferta include și sturion marinat în ulei.

Vizitatorii vor putea descoperi și pălincă din zona Satu Mare, prezentată în sticle în care fructul crește direct, încă din faza incipientă, pe ramura pomului. Recipientul este așezat în jurul fructului înainte ca acesta să se dezvolte, iar băutura este introdusă în sticlă după recoltare.

Brânzeturi artizanale, pâine după rețete vechi și făinuri din soiuri românești

Oferta târgului include lactate și brânzeturi artizanale, produse de brutărie realizate după rețete tradiționale, dulcețuri reinterpretate și făinuri obținute din cereale românești.

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Montana Laptele Naturii prezintă produse realizate într-o fermă de capre dezvoltată de antreprenori proveniți din mediul corporate, în timp ce cooperativa agricolă Biruința Olteniei aduce făinuri și paste obținute din soiuri românești de grâu și secară.

Producătorii pun accent pe ingredientele locale și pe metodele de procesare care păstrează caracteristicile materiilor prime. Printre produsele prezentate se numără făinuri din soiurile de grâu Glosa și de secară Suceveana.

La târg vor fi disponibile și dulcețuri cu combinații neobișnuite, inclusiv fructe asociate cu vin Pinot Noir sau condimente exotice, alături de produse tradiționale din România și specialități din Georgia, Bulgaria, Italia, Grecia, Olanda și alte zone mediteraneene.

Muzeul Sarmalelor se deschide vineri

Unul dintre elementele inedite ale ediției este deschiderea Muzeului Sarmalelor, programată pentru vineri, 16 octombrie. Inițiativa își propune să prezinte unul dintre preparatele emblematice ale bucătăriei românești din perspectiva tradițiilor regionale, a obiceiurilor de familie și a diversității rețetelor transmise între generații.

Sarmalele au numeroase variante, în funcție de ingredientele folosite și de tehnicile de preparare specifice fiecărei regiuni. Muzeul urmărește să pună în valoare această diversitate și rolul gastronomiei în păstrarea patrimoniului cultural.

Târgul include degustări, masterclass-uri și o componentă socială

Programul Artisan Food Market cuprinde degustări, demonstrații și prezentări pe scena evenimentului, masterclass-uri și întâlniri de afaceri între producători și profesioniști din domeniul alimentar. Organizatorii urmăresc să faciliteze colaborări comerciale, inclusiv între artizani și restaurante interesate să își diversifice furnizorii.

Evenimentul găzduiește și proiectul Mâncarea Face Bine, o inițiativă socio-gastronomică dedicată combaterii violenței domestice. O parte din încasările obținute la standul campaniei va fi direcționată către activități de conștientizare și promovare a unui mesaj de solidaritate cu persoanele afectate.

Prin participarea producătorilor locali și internaționali, târgul își propune să promoveze produsele alimentare artizanale și să creeze oportunități de colaborare între micii producători și publicul interesat de ingrediente, rețete și metode de producție alternative.

Artisan Food Market se desfășoară între 16 și 18 octombrie 2026, în atriumul Bibliotecii Naționale a României din București. Evenimentul începe vineri la ora 12:00 și se încheie duminică la ora 20:00. Biletul de intrare costă 20 de lei.