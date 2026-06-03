Cel mai mare târg educațional din România își deschide porțile la București: peste 100 de licee și universități, față în față cu elevii

Peste 100 de licee și universități din Capitală își prezintă, în această săptămână, oferta educațională în cadrul celui mai mare târg de profil din România, organizat la Biblioteca Națională.

Primăria Municipiului București anunță organizarea celui mai mare târg educațional din România, eveniment dedicat elevilor și părinților care își caută drumul în educație și carieră.

Evenimentul, intitulat „Vocația Ta!”, se desfășoară în perioada 3–6 iunie, între orele 10.30 și 18.30, la Biblioteca Națională a României, și reunește 93 de licee și 12 universități din Capitală.

Potrivit organizatorilor, participanții vor putea discuta direct cu reprezentanții unităților de învățământ, vor afla detalii despre programele de studiu, activitățile extracurriculare și oportunitățile oferite de fiecare instituție.

„La cele peste 120 de standuri, găsiți oferta educațională a aproape tuturor liceelor și Universităților din București. Puteți interacționa direct cu reprezentanții învățământului preuniversitar și universitar, dar și cu alți elevi, puteți afla ce activități extrașcolare există și ce are fain, interesant, fiecare facultate sau liceu”, au trasmis organizatorii.

Pe lângă standurile expoziționale, vizitatorii au acces la workshopuri de orientare în carieră și dezvoltare personală, ateliere practice în domenii precum medicină, arhitectură și economie, dar și demonstrații interactive, tururi ghidate și momente artistice.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 27-a ediție, este organizat de Primăria Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Biblioteca Națională a României.

Accesul este gratuit pentru elevi și părinți.